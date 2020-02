Muž z Thajska spôsobil poplach v Nitre: Desivé podozrenie po návrate z cesty

Od paniky z hrozivej nákazy sme si dlho neoddýchli!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V stredu previezli z nemocnice v Nových Zámkoch do Nitry Číňanku (30), ktorá prišla na Slovensko zo svojej domoviny a začali sa u nej prejavovať príznaky respiračnej infekcie. Desivý koronavírus sa u nej nepotvrdil, no personál mal zanedlho znova plné ruky práce. Vo štvrtok bol do toho istého zariadenia prijatý ďalší človek s podozrivými príznakmi. Slovák bol predtým tri týždne v Thajsku, preto okamžite skončil v izolačke.

Prijatie Slováka (30) z okolia Galanty na infekčnej klinike nitrianskej fakultnej nemocnice potvrdila hovorkyňa Tatiana Timková. Muž podľa našich informácií nešiel do galantskej nemocnice, ale sám si vyhľadal lekársku pomoc priamo v Nitre. Prijatý bol vo štvrtok o siedmej večer.

V súčasnosti je pacient hospitalizovaný, izolovaný v karanténe od ostatných pacientov, venuje sa mu vyčlenený personál, pričom sú zabezpečené všetky opatrenia na ochranu zdravotníckeho personálu a ostatných pacientov.Ráno o 5. hodine bola pacientova vzorka odoslaná na Úrad verejného zdravotníctva do Bratislavy, je v stabilizovanom stave,“ informovala hovorkyňa v piatok dopoludnia. Výsledky skutočne zakrátko prišli a zistilo sa, že nie je dôvod na paniku.potvrdila Timková.

Stále na lodi

Zrak celého sveta sa v posledných dňoch upiera i na obrovskú výletnú loď, ktorá kotví v japonskom prístave. Diamond Princess je v karanténe v Jokohame od 3. februára. Z približne 3 700 cestujúcich a členov posádky testy potvrdili koronavírus u 219. Tých, ktorí mali negatívne výsledky a neboli v styku s chorými, budú postupne púšťať na pevninu. Ľudia na palube si krátia čas, ako sa dá. Hviezdou sociálnych sietí sa stali manželia David a Sally Abelovci z Británie, ktorí situáciu berú s humorom.

David napríklad vo videu prosil kapitána, či by mu nemohol poslať trochu whisky. Z kajút ich púšťajú len minimálne a majú sa vyhýbať iným ľuďom. Dovolili im však nechať si posielať balíčky z pevniny. Na lodi sa nachádza aj jeden slovenský občan.prezradil pracovník slovenskej ambasády v Japonsku s tým, že v karanténe je držaný vzhľadom na to, že tá bola vyhlásená na lodi.