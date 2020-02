Medzi Victoriou Beckham a Stellou McCartney to vrie: Vojna módnych návrhárok

Boj o zamestnancov! Módne návrhárky Stella McCartney (48) a Victoria Beckham (45) sú na vojnovej nohe po tom, čo Victoria zamestnala bývalú pestúnku Stelly. Aby toho nebolo málo, snažila sa zlákať na svoju stranu aj kľúčového člena Stellinho módneho tímu.

Ich hádka zašla až tak ďaleko, že prestali sledovať jedna druhú na sociálnych sieťach! Zdroj blízky Victorii dokonca uviedol, že návrhárka je rozrušená: „Chcela pre svoju rodinu len to najlepšie a vtáčiky na ihrisku štebotali, že Stellina opatrovateľka je jedna z najlepších v meste. Preto jej dala lukratívnu ponuku, a opatrovateľka ju prijala.“

To však Stellu poriade rozzúrilo. No klincom do rakvy ich priateľstva bolo, keď sa snažila odlákať hlavu módneho štúdia McCartney. Vytočená Stella dokonca zrušila pozvánku pre Beckhamovcov na rodinnú párty. To donútilo Victoriu napísať ospravedlňujúci e-mail svojej, asi už bývalej, kamarátke Stelle, pretože tá má mnoho vplyvných priateľov a Victoria nechce byť celebritným vyvrheľom.

Snažila sa apelovať na to, aby ich osobný problém nevošiel do cesty priateľstvu ich rodín. Jej dcéra Harper je totiž veľmi dobrá kamarátka so Stellinou dcérou Reiley a často sa spolu hrávajú.