Video o Kiskovi: Aktéri prehovorili! Exprezidentovi sa postavil exšéf popradského podsvetia

Vo volebnej kampani ide do tuhého! Najnovšie sa na anonymnom kanáli objavilo video, ktoré má kompromitovať bývalého prezidenta a súčasného lídra strany Za ľudí Andreja Kisku (57).

Nový Čas získal exkluzívnu spoveď aktérov takmer 20-minútovej nahrávky, v ktorej bývalý boss popradského podsvetia Milan Reichel s podnikateľom Michalom Šuligom hovoria o tom, že Kiska vedel, že kupuje ukradnuté pozemky.

Nahrávka, ktorá vznikla koncom minulého roka, vznikla v hoteli Autis v Dolnom Smokovci. Bývalý boss popradského podsvetia Milan Reichel prišiel na kus reči so svojím dlhoročným priateľom, podnikateľom Michalom Šuligom. 18-minútový videomateriál zachytáva rozhovor o tom, ako mal bývalý prezident koncom 90. rokov kúpiť pozemky pod Tatrami.

Podľa Šuligu vedel, že neboli získané v súlade s kostolným poriadkom. „Kiska proste kúpil osvedčené pozemky, on dobre vedel, že sú osvedčené, ukradnuté,“ hovorí na videu Šuliga s tým, že s Kiskom sa pár týždňov pred týmto rozhovorom stretol.

„Ta mi vraví, vieš, keď sa dostanem do vlády, tak nejaké zákazky pustíme,“ odpovedal podnikateľ Reichlovi na otázku, či mu bývalý prezident sľúbil za krytie na súde nejaké výhody. „A urobil niečo trestné? Neurobil... Že kúpil odo mňa pozemky? Tieto pozemky boli legálne kúpené v konkurze,“ uviedol na obranu Kisku bývalý šéf popradského podsvetia.

Exprezidentovi sa ospravedlnil

Nový Čas aktérov z videa navštívil. Obaja sa zhodujú, že o nahrávacom zariadení nevedeli. „Garantujem vám, keby som vedel, že také niečo vznikne, tak sa aspoň oblečiem, nejdem tam ako vandrák. A určite by som sa nevyjadroval k veciam, ku ktorým som sa vyjadroval,“ bránil sa Reichel. V šoku zo zverejnej nahrávky bol aj Michal Šuliga. Ten tvrdí, že súkromný rozhovor niekto zneužil na politickú kampaň.

„Pokiaľ tam odzneli nejaké veci, ktoré si novinári nevedia vysvetliť, tak to dementujem a pánovi prezidentovi sa ospravedlňujem. Nevychádzalo to z nás, ale nejakí hajzli to doslova točili,“ povedal Novému Času a dodal, že k zverejneným skutočnostiam sa nebude viac vyjadrovať. Na polícii vraj podáva trestné oznámenie.

Čo na to Kiska?

Líder strany Za ľudí Andrej Kiska hovorí o videu ako o primitívnej nahrávke dvoch nedôveryhodných hercov, ktorých vyšetruje polícia. „Mafiána Reichela som nikdy nevidel a nikdy som od neho nič nekupoval. Od Šuligu (firmy StavRea s r.o.) som kupoval pozemky na základe inzerátu, ktorý som našiel v roku 1999 v denníku Nový Čas. Nikdy predtým som ho nevidel,“ uviedol na sociálnej sieti Kiska, ktorý trvá na tom, že pozemky kupoval v dobrej viere a je rovnako poškodený ako pôvodný vlastník.

V tejto súvislosti aj on podal trestné oznámenie. Na jeho stranu sa postavila aj jeho bývalá manželka Mária Kisková, s ktoru spoločne opisovaný majetok nadobudli. „Boli sme v tom čase spolu a kupovali sme to spolu. Chceli sme si v budúcnosti postaviť dom, žili sme v panelákovom byte 20 rokov. Všetko legálne a v súlade so zákonom,“ odpovedala Kisková.

Narafičená scéna?

Obaja aktéri tvrdia, že o nahrávaní videa nevedeli. Podľa uhla pohľadu sa zdá, že kamera musela byť položená na biliardovom stole. Navyše v okne je vidieť aj odraz, ktorý môže vychádzať práve z tohto zariadenia. To ale Šuliga popiera. „Ak by to bolo na biliardovom stole, tak by sme to asi všetci videli. Skôr to bolo v televízii na stene. Neviem, čím to urobili, do hotela chodí mnoho ľudí. Neviem, ako to mohlo vzniknúť,“ uviedol pre Nový Čas.

Andrej Kiska hovorí o vopred pripravenom scenári, ktorý ho má zničiť pár týždňov pre voľbami. „Ich motiváciou môžu byť peniaze alebo ‚dohoda‘, že ak porozprávajú čokoľvek na Kisku – všelijaké prípady sa môžu ‚založiť‘,“ narážal Kiska na pomstu Roberta Fica, s ktorým má byť v spore preto, že ho nechcel vymenovať za predsedu Ústavneho súdu. „Tento upotený pán z Popradu by sa mal konečne spamätať, je to vec orgánov činných v trestnom konaní,“ reagoval Fico na otázku, či nemá niečo spoločné s vypustením videa na internet.

Michal Šuliga Otvoriť galériu Michal Šuliga Zdroj: anc V 90. rokoch obchodoval s Andrejom Kiskom a dohodil mu pozemky vo Veľkom Slavkove. Kiska tvrdí, že Šuligovu fi rmu našiel vďaka inzerátu v Novom Čase, predtým ho nepoznal a urobil s ním len tento jeden obchod. Spor o pozemky vo Veľkom Slavkove so zubárom Jánom Francom exprezident v roku 2018 na súde prehral. Šuliga na súde priznal, že v 90. rokoch udržiaval kontakty s ľuďmi z popradského posvetia. Tvrdí, že pre Kisku robil aj stavebné práce.

Milan Reichel Otvoriť galériu Milan Reichel Zdroj: iglu

V 90. rokoch bol označovaný za bossa podsvetia v Poprade. Dobré vzťahy mal aj s v tom čase najmocnejším mužom mafi e na Slovensku Mikulášom Černákom. Reichel priznáva, že videl zomierať veľa ľudí, ktorí skrížili cestu podsvetiu, a rád o týchto historkách aj rozprával. Na vlastné oči mal vidieť aj ako černákovci odrezávali hlavu Gustávovi Slivenskému. Reichel strávil vo väzení tri roky za ekonomickú trestnú činnosť a tvrdí, že už je čistý. „Ja neobchodujem s nikým, ja nemám žiadne prípady rozbehnuté a od roku 2009 nemám ani priestupok,“ uviedol Reichel.

O čom sa rozprávali

Š: Kiska proste kúpil osvedčené pozemky. On dobre vedel, že sú osvedčené, ukradnuté.

R: Aspoň ti dačo sľúbil?

Š: Ta mi vraví, vieš, keď sa dostanem do vlády, tak nejaké zákazky pustíme.

R: Na súdoch hovoríš toto, čo mne?

Š: Nie, na súde som držal jemu stranu.

Š: Dobre vedel, kto si, najväčší boss podsvetia v Poprade, v Poľsku, po Slovenku, že si so Sýkorom, Černákom jedna ruka.

R: Ty sa s ním stretávaš?

Š: Jasné, že hej. Naposledy teraz mám ísť po peniaze pre Jula.

R: Ale jednu vec ti musím povedať. Ten je mazaný ako opica. To ti hovorím, od nich sa treba učiť.