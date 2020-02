Novoveský útulok si napravil pošramotenú povesť: Psík Oliver už gazdu má, pre Kika ho ešte hľadajú

Už je lepšie! Mestský útulok v Spišskej Novej Vsi ešte vlani sprevádzalo veľa podozrení o pokútnom obchodovaní s túlavými psami.

Po personálnych zmenách a vďaka podpore mesta sa situácia zmenila – štvornohým miláčikom tu vytvorili dôstojné podmienky na prežitie. Teší ich to hlavné, že vyhodeným zvieratkám, medzi ktoré patril i rozkošný Oliverko, našli nový domov.

Vedúca útulku Daniela Dzurňáková prezradila, že získali 20 nových zateplených búdok a tešia ich prípady s dobrým koncom. „Takým je aj ten Oliverov, ktorého priniesli ešte v lete 2018, keď sa potuloval na jednej ulici v Spišskej Novej Vsi. Už je však v náhradnej rodine, ktorá si ho vzala domov,“ podotkla Dzurňáková. V útulku majú momentálne 27 psíkov. „Jedno však viem isto, všetky psíky, ktoré už skončili v adopcii, sa majú dobre,“ hovorí. K tomu, čo bolo v minulom roku, keď prepukli podozrenia o obchodovaní so psami, či dokonca o nelegálnych zápasoch, sa už vracať nechcú.

Primátor Pavol Bečarik potvrdil, že snahou mesta je zapojiť sa do celoslovenského kastračného programu a bojovať s rozmnožovaním túlavých psíkov. Prostriedky budú hľadať z vlastných zdrojov. Práve v regióne Spiša je totiž túlavých psov veľa. „Väčšinou pochádzajú z osád, v ktorých sú nielen premnožené, ale často aj týrané. Preto sme už začali s ich monitorovaním,“ vysvetlila Dzurňáková.

Po prechodnom pobyte v ich útulku sa snažia o návrat psíkov pôvodným majiteľom, alebo o ich odobratie. Momentálne by radi našli adoptívnu rodinu aj pre ďalšieho psíka, ktorému pôvodný gazda, žiaľ, zomrel. „Volal sa Boxer. My sme mu dali meno Kiko. Je veľmi zlatý, pokojný, má hygienické návyky. Len na vôdzku nejde, bojí sa ho. Určite by sa dobre cítil u niekoho v rodinnom dome,“ pripomenula pracovníčka útulku Tatiana Rišová.