Nečakaná zmena na poste lídra kandidátky. Šéf strany Most-Híd Béla Bugár (61) sa rozhodol, že jednotkou nebude on, ale súčasný minister dopravy Árpád Érsek (61).

Strana tak má na čele nové meno po desiatich rokoch v parlamente. V predvolebnom rozhovore pre Nový Čas Érsek vysvetľuje, prečo k tomu došlo, aj ako vníma čísla, ktoré Mostu veľmi neprajú.

Kedy bude postavená diaľnica do Košíc?

- Ja som bol prvý, kto povedal, že až po štvorročnom volebnom období ďalšieho ministra a po tom, ako doslúži. V roku 2025 alebo 2026.

Nie je hanbou, že Maďari spojili Bratislavu a Košice cez svoje územie skôr ako Slováci?

- Nie je hanbou, že ťaháme diaľnicu cez vrchy a doly. Aj my sme mohli ísť južnou trasou a už sme aj naspäť v polovičke. Takže porovnajme aj zemepisné veci, ktoré sú v Maďarsku. Oni stavajú na rovine a je to úplne iné.

V súčasnosti je aktuálna otázka rušenia diaľničných známok, ktoré teraz odklepla vláda. Čo si myslíte o tomto kroku?

- Keď ma premiér zavolal, tak som povedal, že som proti. Tým som povedal všetko. My sme 11 rokov nezvyšovali cenu diaľničných známok. Sme najlacnejší na trhu, v strednej Európe a v okolitých krajinách.

Možnože si niektorí ľudia položia otázku, prečo sa v Nemecku doteraz neplatilo za diaľnice a na Slovensku áno. Prečo by sme sa nemali vyrovnať Nemecku, ktoré má tú diaľničnú sieť lepšiu ako my?

- Čo je zadarmo, to je najdrahšie. Nemci už chceli tento rok zaviesť diaľničné známky, ale majú s tým problémy. Švajčiari majú jeden poplatok za všetky diaľnice. Všade je to iné. Ja si myslím, že v konečnom dôsledku bude zavádzať spoplatnenie diaľníc celá Európa. Myslím si, že ak tam dôjde k výmene vlády, čo sa aj chystá, tak aj oni zavedú spoplatnenie diaľníc.

Vy ste na kandidátke netradičná jednotka, ktorú asi veľa ľudí nečakalo. Ako vás Béla Bugár presvedčil, že to máte zobrať a ťahať stranu do volieb?

- Béla Bugár sa rozhodol, že nebude líder kandidátky. Ja som predpokladal, že bude, a aj sme ho presviedčali. On povedal, že nie, že nechce byť lídrom a mne dal dôveru. Je to otázka pre Bélu Bugára, ale my sme na tému vhodného kandidáta nehovorili len vo dvojici, ale aj v užšom vedení našej strany. Ja som krátko v politike, 10 rokov, bol som dvakrát štátnym tajomníkom, raz poslancom, raz ministrom, takže mám prehľad, o čom je tá politika.

V 2016 ste mali len niečo cez 8 600 krúžkov, čo je veľký nepomer oproti Bugárovi, ktorý získal 110 000 voličov. Preto teda práve vy?

- Mňa majú ľudia radi. Tak čo (smiech)? Otázka je dobre postavená. Áno, pán Bugár v posledných voľbách, keď išiel na prezidentskú kandidátku, dostal 70-tisíc hlasov. Ak ja dostanem 70-tisíc hlasov, tak máme 140-tisíc hlasov a potrebujeme 150-tisíc. Možno priložia aj iní ruku k dielu a tých 10-tisíc nazbierajú. Ale toto je hypotetické. Treba povedať, že moje preferencie v posledných voľbách išli hore ako jedinému.

Dostaňme sa k SMK. Prečo sa nespojili dve najväčšie slovenské maďarské strany do jedného celku?

- Jedna vec bola bola, že vytvorme koalíciu, ale tam by sme potrebovali 7 % vo voľbách. Neviem, či by sme toľko získali, asi nie. Potom bola taká alternatíva, že by sme boli volebnou stranou. Tam došlo k dohode, bolo tam 18 sporných bodov, ktoré sa vyriešili. Podali sme si ruky, že je dojednané. Išli sme domov, zvolali sme predsedníctvo strany, povedali sme, že 5 %, to je prijateľné, ideme do toho a o polnoci nám zvonil telefón z druhej strany, že oni s tým nesúhlasia. Posledná verzia bola taká, že sme sa nedohodli preto, lebo vy ste nepovedali, že nepôjdete so Smerom. My sme povedali, že nemáme s tým problém, ale vy povedzte, že nepôjdete s OĽaNO. Tam to stroskotalo.

Bugár naznačuje, že v pozadí sporu bol práve Viktor Orbán. Je to pravda?

- Treba sa pozrieť na to, kto dostáva finančné prostriedky, ktoré sem prichádzajú z Maďarska. Nie je to málo. Ja som čítal, že milióny prichádzajú na niektoré druhy novín, ktoré sem prichádzajú z Maďarska. Môže to byť, ale nie je to dosvedčené. Mám pocit, že niečo za tým je.

Čo v súčasnosti považujete za programový bod, od ktorého nechcete ustúpiť pri vyjednávaniach o budúcej koalícii?

- Povedal by som jeden politický bod. Štátne občianstvo stratilo 3 600 ľudí pre zlé rozhodnutie. Toto treba vrátiť do pôvodného stavu. To znamená, že ak o to požiadate, môžete mať dvojité aj trojité občianstvo.

Ľudia negatívne vnímajú horiace vlaky a pokazené rušne. Koho je to vina, že dochádza k takýmto incidentom na železniciach? Sami železničiari hovoria, že sú podfinancovaní.

- Áno, sú podfinancovaní. Tridsať rokov sa nikto poriadne nezaujímal o železnice. Keď som ja nastúpil, tak bolo denne zo ZSSK vypravených 1 200 vlakov, teraz je vypravených 1 500 vlakov. Posilnili sme všetky trasy.

Nedávno sa pretriasal váš minister László Sólymos, ktorý sa opil a vyvádzal v reštaurácii. Je pravdou, že sa ospravedlnil, škodu zaplatil a odstúpil z kresla ministra, no predsa len - je v poriadku mať ho naďalej na kandidátke?

- Pozrite sa, spravil zlé renomé tým, že mal vypité. Ale on nevyvádzal, veď ste videli tie záznamy. Bol to jeho brat, kto kopol do dverí. Ukazoval mi ten blok, že to bolo 87 eur. Dobre, viac si vypil, ale bol v zlom psychickom rozpoložení. O dva dni mu zomrela mama. Ja to viem odpustiť. Áno, minister by sa tak nemal správať, ale na druhej strane, urobil také opatrenie, aké si na Slovensku nepamätám. Toto si treba ceniť. Za previnenie 87 eur ho treba stiahnuť z kandidátky? Vy ste nemali niekedy vypité? Nie ste minister, ale ja som mal niekedy vypité a som minister. Len ma nevideli, lebo som doma vypil viac, ako bolo treba.