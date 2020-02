Fialková nebola ďaleko od senzácie: O poslednej rane sa mi bude ešte dlho snívať!

Slovenská biatlonistka Ivona Fialková (25) obsadila v piatkovom šprinte na 7,5 km na MS v talianskej Anterselve 9. miesto.

Za víťazkou Martou Olsbuovou Röiselandovou z Nórska zaostala o 44,2 sekundy. Jej sestra Paulína skončila na 16. priečke s mankom 55,3 s. Striebro získala Američanka Susan Dunkleeová, bronz Češka Lucie Charvátová. Ďalšie Slovenky skončili v úzadí. Terézia Poliaková absolvovala iba dva trestné okruhy, ale so stratou 3:42,7 min na víťazku figurovala až na 82. mieste, Veronika Machyniaková minula šesťkrát a bola 92.

Ivona Fialková nebola ďaleko od senzácie. Na trať vybehla ako desiata a prvú streľbu zvládla ma jednotku, keď v ľahu zložila všetky terče. Do kariet jej hrali aj zaváhania favoritiek, domáca Dorothea Wiererová absolvovala jedno trestné kolo, Nórka Tiril Eckhoffová dokonca dve.

Na stojke mala Ivona našliapnuté na životný úspech, prvé štyri terče trafila, no posledný pokus minula a napokon jej bežecký výkon stačil na 9. miesto. "Sama neviem čo povedať, som strašne šťastná. Bol to asi môj najlepší výkon, som rada, že vyvrcholil práve na MS. V ležke fúkal mierny vietor, ale vyšlo mi to. V stojke som išla na istotu, strieľala som pomalšie, ale ta posledná..., o tom sa mi bude ešte dlho snívať. Prvé štyri rany boli dobré, asi som už bola hlavou na trati a zrejme som si odstrelila medailu. Ale som vďačná aj za jednu chybu," povedala Ivona Fialková.

Jej sestra Paulína bola na ležke rovnako stopercentná, no na stojke sa jej nedarilo, spravila dve chyby a v ďalšom priebehu už nedokázala eliminovať manko a prebojovať sa do elitnej desiatky. "Išla som čo to dalo, snažila som sa, žiaľ, nevyšlo mi to na stojke. Dve chyby sú strašne veľa. Bolo to však náročné, pretože som bola zadýchaná. Preteky som mala dobre rozbehnuté, takže ma to mrzí, ale teraz budem šťastná za sestru, ktorej sa to konečne podarilo. Ešte sa šampionát neskončil a mám stále šancu niečo dosiahnuť," uviedla Paulína Fialková.