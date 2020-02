Bude dosť hokejok? V Číne pre koronavírus kolabuje výroba

Nečakaný problém. Viaceré kluby v NHL a najnovšie už aj českej hokejovej extraligy hlásia rýchlo míňajúce sa zásoby hokejok a nedostatok nových. Dôvodom sú zavreté prevádzky v Číne, kde sa ich vyrába najviac, resp. problém s dovozom.

Kluby na Slovensku majú zásoby dostatočné a záver sezóny vraj nie je ohrozený. Väčšina profesionálov hrá s hokejkami CCM a Bauer, ktoré majú svoje prevádzky v Číne. Odtiaľ však zásielky už dávnejšie neprichádzajú a ako prvý upozornil na problém klub NHL Boston Bruins. Neskôr sa pridali aj kluby českej extraligy. „Na jedného hráča máme päť-šesť hokejok. Teraz sa odohrajú tri kolá a situácia nebude dobrá,“ uviedol pre Radiožurnál vedúci tímu v Hradci Králové Ladislav Souček.

Riaditeľ spoločnosti Pro-Hokej Richard Lintner včera pre Nový Čas povedal, že žiadny z tímov Tipsport ligy problémy s nedostatkom hokejok nehlásil. „Na sklade máme dostatočné zásoby, takže sezóna u nás nie je v tomto smere ohrozená,“ potvrdil aj kustód Michaloviec Marek Jenčík.

Pokojný je tiež zástupca distribútora značky CCM pre Slovensko, Česko a Maďarsko Martin Karafiát. „Problém v Číne vznikol už pred Vianocami, keď mali dva týždne zavreté fabriky. Následne oslavovali čínsky nový rok a hneď nato prišla karanténa pre koronavírus. Máme však dosť zásob do konca sezóny a prípadne aj na začiatok nasledujúcej. Prevádzky v Číne sa čoskoro opäť rozbehnú, no nevieme, ako to bude s prepravou tovaru,“ doplnil Martin Karafiát.