Obrovská škoda: Fialková si medailu odstrelila na poslednej rane!

Obrovská škoda! Sestrám Fialkovým ušlo pódium v šprinte na 7,5 km v biatlone žien na majstrovstvách sveta v Anterselve na poslednej streleckej položke, v stojke.

Napriek tomu sa Ivona Fialková (25) dostala medzi desiatku najlepších, čím vyrovnala svoje kariérne maximum a bola dokonca lepšia ako jej sestra Paulína Fialková (27).

Ivona skončila deviata, zaostala za víťazkou Martou Olsbuovou Röiselandovou z Nórska o 44,2 sekundy. Jej sestra Paulína skončila na 16. priečke s mankom 55,3 s.

Ivona sa prvýkrát v kariére na vrcholnom podujatí v individuálnych pretekoch prebojovala do najlepšej desiatky výsledkového poradia. Obe sestry Fialkové si vybojovali dobrú východiskovú pozíciu do nedeľňajších stíhacích pretekov. Ďalšie dve Slovenky Terézia Poliaková a Veronika Machyniaková skončili hlboko vzadu na 82., resp. 92. priečke.

"Neviem spontánne, čo mám povedať. Môj najlepší výkon v sezóne, som nesmierne šťastná, že to vyvrcholilo na majstrovstvách sveta. Až do poslednej chvíle nebudem vedieť, na ktorom mieste skončím, ale budem určte spokojná. V ´ležke´ som dala jeden ´cvak´, čo veľa nerobí, moje strelecké pokusy boli vycentrované. V stojke som išla na istotu, strieľala som pomaly. Tá posledná rana, pre ňu sa budem strhávať zo sna. Koncentrovala som sa, ale asi som si myslela, že to už samé padne, možno ma to pripravilo o stupeň víťazov. Lyže boli skvelé, veľká vďaka servismanom," uviedla Ivona Fialková pre RTVS.

Zlato si vybojovala Nórka Marte Olsbuová Röiselandová, druhá skončila Američanka Susan Dunkleeová a tretia Češka Lucie Charvátová.

Ako prvá zo Sloveniek vyštartovala na trať Ivona Fialková. Prvú streleckú položku v ležke vybielila bez chybičky. V stojke Ivona minula posledný terč a prekvapujúco sa držala na medailových priečkach. V cieli dokonca priebežne viedla, vďaka tomu, že najväčšie favoritky robili na strelnici chyby.

Paulína Fialková zvládla prvú streleckú položku v ležke bez jedinej chyby a bola v hre o zlato. Žiaľ, v stojke urobila dve chyby a musela ísť dva trestné okruhy.

"Za Ivku som veľmi šťastná, že sa jej také niečo podarilo. Paulína si však na ´stojke´ odstrelila medailu. Škoda. Ivona v tréningu už dlhší čas ukazovala, že na to má a konečne jej to vyšlo aj v pretekoch. Ak budú obe do pätnásteho miesta, v stíhacích pretekoch sa ešte dá veľa urobiť," zhodnotila trénerka Anna Murínová.

Majstrovstvá sveta v biatlone - Anterselva (Tal.) - piatok - výsledky:

Rýchlostné preteky žien na 7,5 km: 1. Marte Olsbuová Röiselandová (Nór.) 21:13,1 min (1), 2. Susan Dunkleeová (USA) +6,8 s (0), 3. Lucie Charvátová (ČR) +21,3 (1), 4. Olena Pidgrušná (Ukr.) +25,6 (1), 5. Denise Herrmannová (Nem.) +30,5 (3), 6. Lisa Vittozziová (Tal.) +37,6 (2),... 9. Ivona Fialková +44,2 (1),...16. Paulína Fialková +55,3 (2), 82. Terézia Poliaková +3:42,7 (2), 92. Veronika Machyniaková (všetky SR) +5:00,3 (6).