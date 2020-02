Nádej pre deti, ktorým ide o minúty: Schvália malým bojovníkom nový liek?

Schvália nový liek? Rodičia detičiek Alexeja (4 mes.), Amélie (1), Riška (1,5) a Alexa (1,5), ktoré trpia spinálnou muskulárnou atrofiou typu 1, sa všemožne dožadujú nového lieku Zolgensma od amerického výrobcu.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Problémom je, že jeho cena je 2 milióny a nie je schválený Európskou liekovou agentúrou. O tom, či tento liek bude k dispozícii a uhrádzaný aj u nás, sa rozhodne v máji. „Keďže tento liek je neregistrovaný v EÚ a my máme liek na túto istú diagnózu hradený z verejného zdravotného poistenia, nie je dôvod, aby zdravotná poisťovňa takýto liek uhradila,“ vysvetľovala v piatok aktuálnu situáciu Miriam Vulevová, generálna riaditeľka sekcie farmácie a liekovej politiky ministerstva zdravotníctva.

Ako dodala, Európska lieková agentúra má vydať k lieku vyhlásenie v máji a podľa toho budú pokračovať ďalej. Pokiaľ by bol liek registrovaný okamžite, môže napísať náš lekár žiadosť na zdravotnú poisťovňu a tam by sa to mohlo uhrádzať z výnimkového režimu. Následne by sa mohol začať proces jeho kategorizácie. Hlavná odborníčka ministerstva pre detskú neurológiu Miriam Kolníková dodala, že ak dovtedy rodičia využijú možnosť podstúpiť novú liečbu v zahraničí, o zdravotnú starostlivosť u nás neprídu.

Zúfalí rodičia Alexa a Riška sa nový liek pokúšajú získať aj v lotérii, ktorú vyhlásila americká firma. Rozdá v nej zadarmo 100 dávok Zolgensmy.

Informácie k Riškovi nájdete TU.

Informácie k Alexovi nájdete TU.

Informácie k Amélii nájdete TU.

Informácie k Alexejkovi nájdete TU.