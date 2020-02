Bývalý neonacista o tom, prečo zmenil názor: Ako začal bojovať proti extrémizmu?

Kedysi bol hrdým neonacistom, slepo veril v nadradenosť bielej rasy a na tričku nosil nápis Biela sila či hákový kríž. Dnes chodí po svete, robí prednášky a skrz svoju vlastnú skúsenosť bojuje proti extrémizmu.

Američan Christian Piccolini (46), bývalý líder extrémistického hnutia Chicago Area Skinheads, už viackrát nav­štívil Slovensko a varuje pred kotlebovcami.

Ako ste sa dostali do neonacistického hnutia Chicago Area Skinheads?

Keď som mal 14 rokov, stál som pod alejou stromov a fajčil marihuanu. Zrazu ku mne pristúpil neznámy muž, vybral mi z úst džoint a povedal. „To je to, čo komunisti a Židia chcú, aby ťa udržali v poslušnosti.“ Ako štrnásťročný som naozaj nemal ani páru o tom, čo to znamená, ale z nejakého dôvodu sa mi zdalo, akoby mi niekto podával záchranné lano. Vyrastal som ako syn talianskych imigrantov, hľadal som sa, bol som neistý a nevedel som, kto vlastne som. Tento muž, Clark Martell, mimochodom prvý americký líder neonacistov a skinhedov, ma dostal skrz tieto moje zraniteľné miesta. Sľúbil mi, že ak sa k nim pridám, všetky moje problémy sa vyriešia. Videl som v ňom charizmu, vodcovstvo a niečo, čo som považoval za rešpekt. Keď som si osvojil neonacistickú ideológiu, zrazu som sa stal z bezmocného mladého človeka niekým, v mojich očiach veľmi mocným.

Čo sa musí stať, aby neonacista prešiel na opačnú stranu a začal bojovať proti extrémizmu?

V mojej zmene zohral veľkú úlohu obchod Chaos Records, ktorý som v mladosti vlastnil. Pôvodne bol zameraný výlučne na „bielu hudbu“, ale aby som sa udržal na trhu, musel som sa otvoriť aj ďalším hudobným žánrom, napríklad hip-hopu a iným. Zrazu sa klientela v mojom obchode začala meniť a bol som nútený prichádzať do kontaktu so Židmi, členmi LGBT komunity či s černochmi. Prekvapilo ma, že keď som ich spoznal, našiel som s nimi spoločnú reč. Ľudia, o ktorých som si myslel, že ich nenávidím, mi ukázali obrovský súcit, aj keď som si to nezaslúžil. Zrazu sa môj pohľad na svet začal meniť. Dôležitým medzníkom však bol aj moment, keď som sa stal otcom. Chcel som pre seba a svoje deti niečo lepšie. Vďaka svojej skúsenosti som mal jedinečné vedomosti o tom, ako tieto extrémistické skupiny fungujú, ako náborujú ľudí a tiež o tom, čo sa musí stať, aby sa človek rozhodol vystúpiť z ich radov. Cítil som obrovskú zodpovednosť, že túto moju vedomosť musím využiť, aby som pomohol budovať bezpečnejšiu a zdravšiu spoločnosť. Už dve dekády robím prácu, prostredníctvom ktorej som bol schopný pomôcť mnohým ľuďom.