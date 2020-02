Štartuje jarná časť futbalovej ligy: Bude Slovanu na titul stačiť náskok z jesene?

Po vyše dvojmesačnej zimnej prestávke sa opäť otvoria brány slovenských futbalových štadiónov.

Ouvertúra jarnej časti 27. ročníka najvyššej súťaže bude v sobotu 15. februára, keď sa uskutočnia tri stretnutia, všetky s úvodným výkopom o 14.00 h: Nitra privíta nováčika z Pohronia, Sereď v Zlatých Moravciach vyzve Ružomberok a ďalší tím s "prechodným domovom" Trenčín nastúpi v Žiline proti Michalovciam. O deň neskôr dohrajú 19. kolo základnej časti ďalšími tromi zápasmi: Žilina - Zlaté Moravce, Dunajská Streda - Senica a Trnava - Slovan Bratislava.

Najväčšia radosť zavládla po jesenných 18 odohraných kolách v Bratislave, pre "belasých" je 45 bodov výborným vysvedčením. Slovan na jeseň dominoval, pričom trpkosť prehry okúsil iba v jedinom zápase a pred duom Žilina - Dunajská Streda má momentálne desaťbodový náskok.

"Je dobré, že jar sa začína hneď takým významným zápasom ako je derby s Trnavou. Sústredenie v Turecku bolo prínosné, odohrali sme dostatok duelov a myslím si, že sme po hernej i fyzickej stránke dobre pripravení. Tak prečo to neodpáliť takto od podlahy? Chceme odštartovať jar úspešne a začať tam, kde sme v lige na jeseň skončili," povedal na klubovom webe Slovana brankár Dominik Greif.

V žilinskom tíme nechcú zopakovať vlaňajšiu jar, keď mužstvo po solídnom začiatku napokon skončilo až na 4. mieste, prehralo finále Slovnaft Cupu a nezískalo miestenku do pohárovej Európy.

"Verím, že to je pre hráčov výstraha a vnímajú to podobne. Určite sa budú musieť sústrediť na každý zápas, každý detail a situáciu. Verím, že ukážeme kvalitnú stránku nášho klubu a v priebehu jarnej časti nám urobia hráči veľa radosti," zaželal si športový manažér "šošonov" Karol Belaník.

Dunajská Streda v minulej sezóne dosiahla najlepšie umiestnenie v najvyššej súťaži v dejinách klubu - 2. miesto. Klub zo Žitného ostrova by po roku opäť chcel ukoristiť prinajhoršom vicemajstrovskú pozíciu. "Máme desaťbodový náskok pred štvrtým Ružomberkom a taktiež desať bodov strácame na 1. miesto, je to také trošku divné. Najhoršie však chceme byť druhí. Žilina má momentálne lepšie skóre, ale je to otvorené," povedal gólman DAC Martin Jedlička pre web isport.cz.

Aj počas tohtosezónnej jarnej časti sa vo Fortuna lige bude hrať identickým spôsobom ako v uplynulom ročníku. Tucet účastníkov sa po 22. kole základnej časti rozdelí na dve šesťčlenné nadstavbové skupiny. Prvá bude bojovať o majstrovský titul, druhá o záchranu. Opäť bude hrať každý s každým doma i vonku, čo znamená desať zápasov, dovedna teda každé mužstvo absolvuje 32 stretnutí. Všetky body získané v základnej časti si tímy prenesú aj do nadstavby.

Posledný klub v konečnej tabuľke z najvyššej slovenskej súťaže automaticky zostúpi, mužstvo na predposlednom 11. mieste však bude o zotrvanie medzi elitou bojovať v dvojzápasovej baráži (doma, vonku) s druhým tímom II. ligy, ak tento klub splní podmienky riadneho, resp. skráteného licenčného konania pre pôsobenie v najvyššej súťaži. Ak domácu pohárovú súťaž Slovnaft Cup vyhrá jedno z prvých troch mužstiev konečnej ligovej tabuľky, bude sa hrať aj baráž o poslednú miestenku do predkola Európskej ligy. V semifinále takejto baráže by sa stretol štvrtý so siedmym a piaty so šiestym v tabuľke, víťazi by proti sebe nastúpili vo finále. Hralo by sa na jeden zápas, vždy na ihrisku lepšie umiestneného mužstva v konečnej tabuľke. Vďaka tejto baráži by sa v spodnej časti nadstavby bojovalo nielen o záchranu, ale aj o možný štart v európskej súťaži.

Až päť účastníkov FL vstúpi do jarných bojov s novým trénerom na lavičke. V žilinskom klube sa koučom "áčka" stal Pavol Staňo namiesto Jaroslava Kentoša, ktorý zamieril k slovenskej "dvadsaťjednotke". Dunajskostredskí funkcionári sa po jeseni rozlúčili s Nemcom Petrom Hyballom a na jeho miesto prišiel bývalý portugalský reprezentant Hélder Cristovao. S príchodom nového ukrajinského kapitálu do FC Nitra zasadol na lavičku mužstva spod Zobora niekdajší vynikajúci sovietsky futbalista Anatolij Demianenko. Hráčov Serede povedie Peter Lérant, ktorý v minulej sezóne pôsobil v tomto klube ako asistent Karla Stromšíka. Krátko pred jarnou ouvertúrou došlo k trénerskej výmene aj v Senici, kde Michala Ščasného nahradil Jozef Olejník.

Program 19. kola Fortuna ligy 2019/2020:

sobota 15. februára:

14.00 AS Trenčín - MFK Zemplín Michalovce (Gemzický, T. Somoláni, Hrmo)

14.00 FC Nitra - FK Pohronie (Kráľovič, Vorel, Štrbo)

14.00 ŠKF iClinic Sereď - MFK Ružomberok (Sedlák, Weiss, Jánošík, Zlaté Moravce)

nedeľa 16. februára:

14.00 MŠK Žilina - Vion Zlaté Moravce (Smolák, Ferenc, Poláček)

15.00 DAC Dunajská Streda - FK Senica (Pavlík, Hancko, Žákech, RTVS)

15.00 Spartak Trnava - Slovan Bratislava (Glova, Benko, Hrčka, OrangeSport)

Tabuľka:

1. ŠK Slovan Bratislava 18 1 3 1 42:11 45

2. MŠK Žilina 18 10 5 3 29:15 35

3. DAC 1904 Dunajská Streda 18 11 2 5 29:22 35

4. MFK Ružomberok 18 6 7 5 22:23 25

5. MFK Zemplín Michalovce 18 6 5 7 24:23 23

6. FC Spartak Trnava 18 7 2 9 22:23 23

7. ViOn Zlaté Moravce 18 5 8 5 18:20 23

8. AS Trenčín 18 5 6 7 29:29 21

9. FK Senica 18 5 4 9 22:30 19

10. ŠKF iClinic Sereď 18 4 6 8 17:26 18

11. FC Nitra 18 4 3 11 14:29 15

12. FK Pohronie 18 3 5 10 19:36 14