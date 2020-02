Prieskum agentúry AKO: Voľby by vyhral Smer, rekordné čísla pre OĽaNO!

Aktualizované

Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali v prvej polovici februára, vyhral by ich Smer-SD so ziskom 16,9 percenta, druhé by bolo OĽaNO, ktoré by volilo 15,5 percenta respondentov, na treťom mieste by skončila ĽSNS so ziskom 10,3 percenta hlasov.