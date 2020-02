Mladé Slovenky obvinili z podvodných sobášov: Svadba za pár tisíc eur

Vyšetrovatelia Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii obvinili dve Slovenky z podvodných sobášov.

Prvý prípad siaha do roku 2015. Ako informovala polícia na sociálnej sieti, teraz už 28-ročná Košičanka vycestovala do Írska, kde sa vydala za 37-ročného Pakistanca. Žili spolu iba formálne, muž po svadbe požiadal o povolenie na pobyt v Írsku, ktoré mu aj bolo udelené. Mladá žena za to zinkasovala 3 000 eur. V druhom prípade sa dnes už 31-ročná žena z okresu Snina vydala za 36-ročného muža z Bangladéša. Stalo sa to ešte v roku 2012 v anglickom Bristole. Hneď po sobáši dostala 1 000 libier, či zinkasovala aj viac, je predmetom ďalšieho vyšetrovania. Jej „manžel” tak ako občan tretej krajiny mohol získať trvalý alebo prechodný pobyt na území Veľkej Británie alebo iného členského štátu EÚ. Úrady Veľkej Británie oň žiadal viackrát, do dnešného dňa mu ho však neudelili.



Polícia opakovane upozorňuje na riziká takéhoto sobáša. Vidina ľahko získaných peňazí je síce lákavá, ale treba myslieť aj na následky. „V prvom rade, ide o trestný čin, a v tom druhom rade to má dopad aj na to, že sobáš sa nedá anulovať a je potrebné rozviesť sa podľa zákonov Slovenskej republiky. Neraz sa však stane, že cudzinci po sobáši „zmiznú“, a o to ťažšie a zdĺhavejšie je s dotyčným rozviesť sa”, varuje polícia. Trestný zákon takéto prípady kvalifikuje ako prevádzačstvo a obidve mladé ženy sú z tohto činu aj obvinené. Stíhané sú na slobode a hrozí im trest na dva až osem rokov.