Sas vyzýva ministra spravodlivosti, aby nevymenoval nových predsedov súdov

Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) by nemal menovať viacerých predsedov súdov, ktorým uplynie funkčné obdobie po februárových parlamentných voľbách.

Uvádza to strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorá žiada šéfa rezortu spravodlivosti, aby výmenu predsedov nechal na novú vládu. V opačnom prípade podľa liberálov nastane problém s ich integritou. Funkčné obdobie sa krátko po voľbách skončí 17 predsedom rôznych súdov, v súčasnosti sa na ich miesta konajú výberové konania.



„Okrem toho, že takýmto postupom by minister Gál zasahoval do práv budúcej vlády, dáva tým najavo, že mu záleží na tom, aby naša justícia naďalej zostala v rukách toho istého typu sudcov a predsedov súdov ako sú tí, ktorí ju dostali tam, kde dnes je. A teda ovládanú rôznymi skorumpovanými súdnymi funkcionármi,“ tvrdí poslanec Národnej rady SR Alojz Baránik.



Podľa Baránika sa vo výberových konaniach navyše opakujú mená predsedov, ktorí sú dlhodobo súčasťou nefungujúceho systému. „Gábor Gál musí upustiť od zasahovania do kompetencií budúcej vlády, ak nechce vyvolať vážny spor. Spor o to, či predsedovia súdov, ktorých vymenuje na obdobie začínajúce až po skončení jeho vlády, môžu zostať na svojich postoch,“ dodal Baránik.