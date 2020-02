Potvrdili sa najhoršie obavy: Našli telo nezvestnej britskej turistky

Na Novom Zélande v piatok našli telo britskej turistky, ktorá bola nezvestná od pondelka.

Telo Stephanie Simpson objavili v oblasti Pyke Creek v Národnom parku Mount Aspiring. Ležalo neďaleko jej ruksaku a topánok, ktoré našli už predtým. Informoval o tom policajt Mark Kirkwood. Dodal, že pátranie bolo extrémne náročné pre členitý terén. Do akcie sa zapojili aj dva tímy so psami a záchranári so špeciálnym výcvikom.

Podľa Kirkwooda nič nenasvedčuje tomu, že by úmrtie ženy spôsobil niekto iný, no presnú príčinu smrti ozrejmí až koroner.

Tridsaťdvaročná turistka sa vydala do parku uplynulý víkend. Jej rodina o nej nemala žiadne informácie. Švagor pre noviny The New Zealand Herald uviedol, že zosnulá bola skúsená turistka vo veľmi dobrej kondícii a súťažila v triatlone a behu. "Je to mimoriadne odhodlaná žena a má pevnú vôľu," opísal ju vtedy.