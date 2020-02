Washington s Pánikom otočil duel v Colorade, Sekera s Marinčinom medzi náhradníkmi

Hokejisti Washingtonu otočili súboj NHL na ľade Colorada z 0:2 na 3:2 a to aj bez gólového prispenia kapitána Alexandra Ovečkina a jeho siedmim streleckým pokusom.

Ruskému ostrostrelcovi stále dva góly chýbajú k pokoreniu 700-gólovej hranice v kariére. Víťazný gól Capitals strelil 2:04 min pre koncom tretej tretiny T.J. Oshie. Slovenský útočník v službách Washingtonu Richard Pánik odohral 12:15 min, ale nebodoval. Pripísal si dva bodyčeky a jeden blok.

Černák rozdal najviac bodyčekov, Tampa ťahá víťaznú sériu

Torontu sa vrátil do zostavy dánsky brankár Frederik Andersen, ale k víťazstvu to neviedlo. Maple Leafs doma prehrali s Dallasom Stars 2:3, víťazný gól hostí strelil Tyler Seguin v presilovke na začiatku tretej tretiny. Seguin sa strelecky presadil prvýkrát po 18 zápasoch a na konte má "iba" 12 zásahov. Niekdajší 40-gólový strelec zo sezóny 2017/2018 skóroval prvýkrát od 28. decembra 2019.

"Nevedel som, kedy to príde, ale dúfal som, že sa to stane. Už som si myslel, že skórujem hlavou alebo zadkom, ale som rád, že to nakoniec vyšlo inak," uľavil si Seguin.

Dallas vyhral tretíkrát v sérii a v Západnej konferencii je na treťom mieste s minimálnym odstupom za lídrom St. Louis. Do zápasu nezasiahli slovenskí obrancovia, Martin Marinčin (Toronto) aj Andrej Sekera (Dallas) zostali iba medzi náhradníkmi.

Edmonton prehral prvýkrát bez svojho zraneného kapitána Connora McDavida, Oilers nepomohlo ani 34 zákrokov Mika Smitha. Útočník Leon Draisaitl sa asistenciou podieľal na jedinom góle hostí a ako prvý hráč v tejto sezóne pokoril hranicu 90 bodov. Na konte má 32 gólov a 58 asistencií. V ostatných 16 zápasoch nazbieral 32 bodov (11+21). "Predviedli sme súťaživý výkon. Veľmi silný bol náš brankár Smith. Mali sme niekoľko veľkých šancí, ale nevyužili sme ich. Rozhodli chyby a my sme boli na tej nesprávnej strane," zhodnotil tréner Edmontonu Dave Tippett.

Výsledky:

Colorado - Washington 2:3 (2:0, 0:1, 0:1)

Richard Pánik (Washington) odohral 12:15 min, 2 "hity", 1 zablokovaná strela.

Toronto - Dallas 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Martin Marinčin (Toronto) a Andrej Sekera (Dallas) zostali medzi náhradníkmi.

Buffalo - Columbus 4:3 po predĺžení (0:1, 1:1, 2:1 - 1:0)

Ottawa - Arizona 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

New Jersey - Detroit 4:1 (0:0, 0:1, 4:0)

Florida - Philadelphia 2:6 (0:3, 0:1, 2:2)

Nashville - New York Islanders 5:0 (3:0, 2:0, 0:0)

Minnesota - New York Rangers 3:4 po sam. nájazdoch (2:1, 1:0, 0:2 - 0:0, 0:1)

Vegas - St. Louis 6:5 po predĺžení (2:3, 1:1, 2:1 - 1:0)

Anaheim - Calgary 0:6 (0:4, 0:1, 0:1)