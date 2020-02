Hrozivé dôsledky vojny v Sýrii: Takmer 900-tisíc ľudí muselo od decembra opustiť svoje domovy

Vyše 800.000 ľudí muselo od začiatku vlaňajšieho decembra opustiť svoje domovy na severozápade Sýrie v dôsledku ofenzívy, ktorú v tejto oblasti považovanej za poslednú veľkú povstaleckú baštu vedie Ruskom podporovaná sýrska armáda.

Oznámil to vo štvrtok Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA), z ktorého vyhlásenia citovala agentúra AFP.

"Odhaduje sa, že približne 60 percent z vyše 800.000 ľudí, ktorí boli presídlení na severozápade Sýrie od 1. decembra 2019 do 12. februára 2020, predstavujú deti," uviedol OCHA. Podľa jeho údajov bolo iba od 9. do 12. februára presídlených 142.000 ľudí.

V provincii Idlib a častiach susednej provincie Aleppo žijú približne tri milióny, z ktorých zhruba polovica sa sem presídlila z iných častí Sýrie, kde sa predtým bojovalo.

Spravodajcovia agentúry AFP videli v Idlibe, ktorý aktuálne sužuje aj veľmi nepriaznivé zimné počasie, presúvajúce sa konvoje rodín. Mnohí ľudia spia podľa nich v autách či na poliach, a to aj napriek sneženiu a mrazom. Tieto skutočnosti vyvolávajú obavy z blížiacej sa humanitárnej katastrofy.

OCHA odhaduje, že pod holým nebom v oblasti aktuálne spáva približne 82.000 ľudí. Tento úrad ďalej uviedol, že najpotrebnejším sú pre týchto ľudí práve útočiská, keďže "milióny osôb boli vytlačené do malých priestorov", ktoré však na to nie sú príslušne vybavené, a to obzvlášť v zime. OCHA vzniknutú situáciu označil za "jednu z najhorších" kríz v deväťročnom sýrskom konflikte.

Občianska vojna v Sýrii, ktorá sa začala v roku 2011 potláčaním protivládnych protestov, si už vyžiadala vyše 380.000 ľudských životov a milióny Sýrčanov vyhnala z domovov.