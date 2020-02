Muž ponúka 25-tisíc tomu, kto mu nájde lásku jeho života: Má to však háčik

Slobodný mládenec má už dosť toho, že je bez partnerky, a tak ponúkol odmenu 25-tisíc dolárov (23 053 eur) každému, kto mu pomôže nájsť lásku jeho života.

Jeff Gebhart (47) z Prairie Village v americkom štáte Kansas si vytvoril svoj vlastný web s názvom „Randi s Jeffom G“, ktorý má jednu jednoduchú podmienku. „Nájdite mi priateľku a zaplatím vám 25-tisíc dolárov. Vážne.“

„Ak to vyjde, mohla by to byť tá najlepšia investícia,“ povedal Gebhart, ktorý nikdy nebol ženatý. Po poslednom rozchode sa pokúsil nájsť šťastie na zoznamke, ale nebolo to pre neho.

Začal sa rozprávať so svojimi priateľmi o tom, koľko času trávi na zoznamovacích aplikáciách a koľko peňazí utráca na randenie. "Videl som niekde, že definícia šialenstva je robiť to isté znova a znova a očakávať rôzne výsledky. Pochopil som, že sa nemôžem vrátiť k online zoznamovaniu," uviedol portálu Metro.

Namiesto toho vytvoril webovú stránku, ktorá by mu mala pomôcť nájsť partnerku. Táto webová stránka je založená na analýze osobnosti a predstavuje návštevníkom rozsiahly prieskum, ktorý pomôže určiť, či môžu byť ich tipy pre Gebharta vhodné.

Ale suma 25-tisíc dolárov je to, čím sa webovej stránke Gebharta dostala potrebná pozornosť. „Teraz som nadšený. Teším sa na ďalší rok a chcem s niekým pocítiť spojenie," povedal.

Doteraz bolo asi 60 percent žiadateľov ženy, ktoré sa samy nominovali, avšak tie na jeho peniaze nebudú mať nárok. No aj tie budú považované za potencionálne partnerky. Gebhart však uviedol, že dostal aj veľa odporúčaní od ľudí, ktorí si myslia, že našli perfektnú zhodu pre neho a jeho psa Gunnera. „Chcel by som zapísať dobrú priateľku a bývalú šéfku, niekoho, kto miluje psy viac ako ty,“ napísal napríklad jeden používateľ.

Gebhart v rozhovore pre portál povedal, že hľadá niekoho, kto je nezávislý a energický. Niekoho, kto je trochu bláznivý. "Pretože aj ja som trochu bláznivý," vysvetlil.

Aby sa ubezpečil, že žiadateľom nejde len o peniaze, Gebhart uviedol, že bude vyplácať sumu päť rokov. A vraj začne prvým rokom, kedy budú on a akákoľvek potenciálna priateľka oficiálne spolu. Dodal, že tiež venuje 25-tisíc dolárov útulku pre psov, ak tento originálny pokus vyjde.