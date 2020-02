Ešte stále sa nespamätali z ničivej búrky Ciary: Británia sa pripravuje na ďalšiu pohromu

Ani nie týždeň po tom, čo sa cez Britániu prehnala búrka Ciara a vyžiadala si tam dva životy, sa musia obyvatelia Britských ostrovov pripraviť na ďalšiu búrku. Cez víkend tam má doraziť búrka Dennis. Informoval o tom vo štvrtok server BBC.

Meteorológovia podľa neho vydali druhý najvyšší stupeň varovania pre veľkú časť Spojeného kráľovstva. Už v piatok by mala búrka Dennis doraziť nad Škótsko, kde meteorológovia varujú pred víchrom a výdatnými dažďami. V sobotu by mala postupovať ďalej nad Anglicko a Wales a v nedeľu by mala zoslabnúť.

Búrku Dennis by nemal sprevádzať taký silný vietor ako búrku Ciara z minulého víkendu, počas ktorej namerali na Britských ostrovoch rýchlosť vetra na 150 kilometrov za hodinu. Aj nová búrka ale bude podľa meteorológov "veľmi silná" a prinesie výdatné zrážky, ktoré môžu spôsobiť záplavy. Kvôli búrke Ciara, ktorá pred niekoľkými dňami postihla západnú Európu a ktorej v Nemecku hovorili Sabine, boli v Británii aj inde v západnej Európe zrušené stovky letov. Popadané stromy obmedzili dopravu na železniciach a cestách a státisíce domácností boli hodiny bez prúdu.