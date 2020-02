Vojtech z Krakovian dúfal, že finančne pomôže dcére: Dal veci do bazára, no peňazí sa nedočkal

Zostal bez materiálu i bez financií. Vojtech (64) z Krakovian (okr. Piešťany) je na dne. Ešte v decembri v roku 2018 dal do bazára na komisionálny predaj veci v hodnote takmer 3 000 eur.

Išlo prevažne o veci do domu či bytu, ktoré už jeho dcéra nepotrebovala. Bola to plávajúca podlaha, batérie, rôzne obložky, ktoré Vojtech odovzdal do bazára v Brunovciach. Majiteľ mu vystavil doklady a Vojtech čakal na to, kým sa veci predajú, aby sa jeho dcére vrátila aspoň aká-taká suma. Doteraz sa však podľa neho nič neudialo a majiteľ má na dverách bazára napísané, že je pre chorobu zatvorené.Veci odovzdal do bazára v Brunovciach.

Krakovčan Vojtech (64) je zúfalý a nevie, čo má robiť. „Viete, ja som len chcel, aby sa dcére vrátili peniaze. Sťahovala sa do domu a zostal jej materiál, za ktorý dala takmer 3 000 €. Mysleli sme, že dať ich do komisionálneho predaja za nižšiu sumu bude fajn. Keď som tam prišiel, majiteľ so mnou všetko spísal, mám aj doklad, a čakal som, že sa mi ozve. Keď sa dlho neozýval, išiel som tam a videl som, že má zatvorené. Snažil som sa mu dovolať, všetko bolo však márne,“ hnevá sa dôchodca.

Požiadal o pomoc aj starostu obce Brunovce, volal niekoľkokrát majiteľovi, no všetko bez úspechu. „Ja by som chcel celkom slušne, aby mi majiteľ zavolal a vrátil mi teda aspoň tie veci. Dozvedel som sa, že je chorý, ale čo tí ostatní ľudia, ktorí tam majú veci, čo s tým teraz bude,“ hovorí zúfalý Vojtech, ktorý sa obrátil aj na políciu, no ich odpoveď ho zrazila na kolená. „Vykonaným objasňovaním nebolo v zákonnej lehote zistené, že skutok spáchala konkrétna osoba, a vzhľadom na uvedené skutočnosti sa vec ukladá,“ napísala polícia Vojtechovi.

Majiteľ bazára má vypnutý telefón a momentálne je podľa našich zistení práceneschopný. Vojtech dokonca polepil na plot i plagáty, na ktorých je napísané, že vyzýva ľudí, ktorí majú podobnú skúsenosť, aby sa mu ozvali. „Ozvalo sa mi aj pár ľudí, ktorým sa stalo to isté čo mne, no nemajú silu s týmto mužom bojovať,“ dodal Vojtech.

Odporúčam predžalobnú výzvu

Róbert Bános, advokát

- Pánovi Vojtechovi by som odporúčal zaslať bazáru predžalobnú výzvu, a v tejto bazár dôsledne upozorniť, že pre prípad, že mu veci, prípadne ich finančnú protihodnotu nevydajú v stanovenej lehote, bude nútený obrátiť sa na súd. Ak predžalobná výzva nebude úspešná, odporúčal by som obrátiť sa na súd so žalobou o vydanie veci, resp. bezdôvodného obohatenia. Ak by bazar veci, či ich finančnú protihodnotu nevydal ani po právoplatnom rozhodnutí vo veci, má pán Vojtech možnosť obrátiť sa na exekútora.