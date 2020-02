Veľká anketa so zaľúbenými pármi: Oslavujete sviatok Valentína?

V kalendári sa nedá prehliadnuť. Všade naokolo sú srdiečka a slová ako láska či neha sa skloňujú oveľa častejšie ako obvykle.

Sviatok svätého Valentína je práve tým dňom, keď môžete svojej polovičke povedať, čo pre vás znamená, a obdarovať ju malou pozornosťou. Zaujímalo nás, či si zaľúbenci vytvorili k tomuto sviatku vzťah a či ho vôbec oslavujú!

Manželia Mirka (36) čašníčka a Ľuboš (29) vedúci expedície, Nové Mesto nad Váhom

Valentína oslavujeme každý rok hoci si lásku prejavujeme každý deň. Malý darček určite poteší, či už je to večera, kvet alebo nejaká drobnosť.

Manželia Gizela (49), kaderníčka, a Štefan (51), opatrovateľ, Veľký Kýr

- My máme Valentína každý deň. Sme spolu už 29 rokov a stále sa veľmi ľúbime. Určite si sviatok zaľúbených nedáme ujsť. Manžel mi prinesie kyticu, bude aj večera a spolu si to užijeme.

Manželia Veronika (27), na materskej dovolenke, a Peter (33), majster výroby, Bzince pod Javorinou:

- Valentína oslavujeme každý rok. Manžel mi vždy prinesie kvety, ja urobím večeru, máme atmosféru so sviečkami a užívame si to spoločne, ako sa len dá. Máme dve detičky, tak na seba už nemáme toľko času.

Ludmila (65), účtovníčka, a Luděk (67), architekt, Brno

- Je to americký sviatok, ktorý zasiahol aj nás. Necháme sa vzájomne prekvapiť, čo nám tento deň prinesie a čo nás oboch poteší. Posedenie pri sviečkach nechystáme, ale vhod padne aj maličkosť, ktorá v sebe ukrýva úprimnosť.

Michaela (50), sekretárka, a Tomáš (28), riaditeľ združenia, Senec

- Vždy musí byť nejaké prekvapenie. Verím, že aj teraz bude. Poteší darček a ak sa podarí, večera. Ideálne domáca.

Noema (25), PR manažérka a Róbert (30), manažér logistiky, Praha

So snúbencom si lásku dokazujeme každý deň. Často mi prinesie kvet alebo ideme na večeru aj vo všedný deň, čo je pre mňa omnoho cennejším prejavom lásky. Valentín ale oslavujeme a vždy si prichystáme milé prekvapenie.

Ines (20), študentka, Zvolen, a Niky (19), študent, Žarnovica:

- Valentína spolu oslavujeme každoročne, ale len tak symbolicky, pretože si stojím za názorom, že lásku si majú ľudia prejavovať počas celého roka, a nie si jeden na druhého spomenúť len z dôvodu Dňa zaľúbených. Avšak každý rok vybehneme na Valentína aspoň niekam na večeru, do kina, alebo ma priateľ niečím prekvapí.

Erika (44), kvetinárka, a Richard (43),štátny zamestnanec, Poprad

- Valentín je sviatok zamilovaných a je pekné ho osláviť. My milujeme hory, pohyb a seba navzájom, takže my si sviatok urobíme vždy, keď je vhodná chvíľa. Valentína, dúfam, oslávime spolu na lyžiach v horách.

Simona (25), učiteľka, a Ladislav (25), IT odborník, Dunajská Lužná

Simona (25), učiteľka, a Ladislav (25), IT odborník

- Valentína neoslavujeme, lebo sa ľúbime po celý rok a na to nepotrebujeme zvlášť sviatok, aby sme jeden druhého potešili, alebo si nejako dokazovali, že nám na sebe záleží, lebo je to tak. Tento rok však urobíme výnimku a chystá sa prekvapenie, o ktorom však nechceme dopredu hovoriť. Nejde však ani o toho Valentína, ale tak to vyšlo, preto sa to uskutoční presne na Valentína.