Aj Slováci mali svojho Straussa: Pred 200 rokmi sa v Bardejove narodil skladateľ Vojtech Kéler

Na východe Slovenska sú na svojho rodáka patrične hrdí. Vojtech Kéler sa narodil v Bardejove pred 200 rokmi a v celej Európe sa preslávil ako skladateľ, dirigent a husľový virtuóz.

Nadaného hudobníka dokonca prirovnávali k Johannovi Straussovi. Jeho talent bol taký obrovský, že časť jeho tvorby použil Johannes Brahms. Na námestí mesta Bardejov, ktoré je zapísané aj v Zozname kultúrnych pamiatok UNESCO, dodnes stojí rodný dom slávneho umelca Vojtecha Kélera, ktorý žil v rokoch 1820 - 1882. Nadaný muzikant už odmalička prejavoval svoj vzťah k hudbe a vzdelával sa najmä v hre na klavíri. „Keď mal 24 rokov, odišiel z Bardejova do Prešova a následne do Viedne, kde vyhral konkurz na prvého huslistu orchestra v Theatri an der Wien, čo bolo prestížne divadlo,“ vysvetľuje Peter Bubák (71), riaditeľ Spoločnosti Bélu Kélera.

Prevzatý čardáš

V 19. storočí Kélera prirovnávali k Johannovi Straussovi najmä pre valčík Na krásnom Rýne spomínam na teba. „Čo je pozoruhodné, 32 taktov z čardáša Spomienka na Bardejov prevzal do svojho diela Uhorské tance slávny Johannes Brahms. Nenazval by som to krádež, lebo Brahms neoznačil túto časť za svoju,“ vysvetlil Bubák, podľa ktorého je Kéler najslávnejším bardejovským rodákom. „Nepoznám nikoho iného, kto by sa mohol pochváliť tým, že koncertoval vo Viedni, v Londýne či v Berlíne,“ uzavrel odborník.

Vojtech Kéler