Svätý Valentín zvádza ľudí hľadať partnera: Čo očakávame od randenia?

Najzamilovanejší sviatok v roku, Deň svätého Valentína, má svojich fanúšikov aj odporcov.

Čerstvo zamilovaní si ho užívajú darčekmi a pozornosťou partnera, nezadaní tento deň obvykle neznášajú. Obe skupiny však majú niečo spoločné – chcú randiť. Tím DaTech Media urobil medzi používateľmi internetovej zoznamky anonymný prieskum, ktorý ukázal naše najčastejšie predstavy. Po akom rande túžia Slováci?

Až štvrtina nezadaných používateľov by v prvom rade chcela viac randiť a byť žiadanejšia. To často závisí najmä od osobnosti. „Niektorí ľudia sú v správaní neuveriteľne obratní a je takmer isté, že bude aj druhé rande,“ konštatuje sexuologička Danica Caisová a pokračuje: „Sú však aj takí, ktorí nie sú až takí obratní a na rande nejdú, alebo ak idú, spravidla sa to skončí neúspechom.“ Podľa prieskumu aj rovnaká časť zadaných, približne štvrtina, chce so svojím partnerom randiť viac, ale najmä by chcela netypické rande a prestať tak hrať na istotu chodením na večere či drinky.

Otvoriť galériu Zdroj: Infografika Nového Času

Čo nám radí odborník - Danica Caisová, sexuologička

Aké máme očakávania?

- Od randenia ľudia vždy očakávajú, že vytvoria dvojicu. Že po prvom rande bude druhé.

Ako končieva zlé rande?

- Úprimnejší povedia, že už sa nestretneme. Menej úprimný povie, že ja ti zavolám, a nezavolá.

Čo často robíme zle?

- Najväčšou chybou je, ak veľa očakávame. Najlepšie je nečakať nič. Samozrejme, každý je vystresovaný, hlavne ak sa mu ten druhý páči.

Ako správne randiť?

- Hlavne sa treba správať prirodzene. Najlepšie je ísť na prvé rande ako s dobrým kamarátom a čas ukáže.

Odkiaľ prišiel tento sviatok?

O tom, kto bol svätý Valentín, koluje viacero legiend. Najznámejšia z nich hovorí, že to bol rímsky kňaz v čase vlády cisára Claudia II. Panovník nepovažoval ženatých mužov za dobrých bojovníkov, keďže nechceli opúšťať ženy a rodinu a ísť do boja. Zakázal preto vojakom sobášiť sa.

Valentín sa vzoprel cisárovmu rozkazu a zamilované páry tajne sobášil. Keď to cisár Claudius zistil, Valentína uväznil a odsúdil na trest smrti. Poprava sa mala konať 14. februára roku 296 a kňaz pred smrťou napísal milostný list dcére väzenského dozorcu, do ktorej bol tajne zaľúbený. Tak malo vzniknúť prvé valentínske prianie.

V roku 469 pápež Gelasius ustanovil deň smrti svätého Valentína za pamätný deň na jeho počesť. Svätý Valentín sa tak stal patrónom zaľúbených. Francúzsky vojvoda Karol Orleánsky patrí medzi zakladateľov tradície zaľúbených valentínskych pozdravov. Prvú valentínku poslal svojej žene z britského zajatia. Prvé valentínske ručne maľované pohľadnice boli v USA vyrobené v 19. storočí.

V Škótsku sa každý rok usporadúva festival, na ktorom si mladí ľudia losujú z klobúka meno svojho „Valentína“ alebo „Valentínky“, s ktorými potom majú pretancovať celý večer.