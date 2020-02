Moderátorka Barbora Krajčírová sa v lete stane druhýkrát mamou: Bude to chlapček alebo dievčatko?

Nosí pod srdcom dieťatko! Moderátorka Barbora Krajčírová (33) doslova žiari šťastím. Už nejaký ten piatok totiž tajila pred okolím, že sa stane druhýkrát mamou.

Svojmu manželovi komunálnemu politikovi Ľubošovi Krajčírovi (33) by mala v lete porodiť ich prvé spoločné bábätko. Barbora o tejto novinke v ich živote porozprávala Novému Času! Bude to chlapček alebo dievčatko?! Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Manželia Krajčírovci sa netajili tým, že by si priali spoločné bábätko. Barbora dokonca v októbri minulého roka priznala, že sa im to zatiaľ nedarí. „Samozrejme, plánujeme dieťa, len tieto plány nie vždy vychádzajú podľa predstáv. Preto som životu vďačná, že sa môžem tešiť z jedného detského šťastia a verím, že raz mi bude dopriate aj ďalšie,“ vysvetlila vtedy pre Nový Čas Krajčírová, ktorá má z predošlého vzťahu dcérku Amiu.

Pár týždňov prešlo a zaľúbenci sa dozvedeli radostnú správu – Barbora je tehotná! O ich šťastí však vedeli len najbližší, a verejnosti to blondínka nakoniec priznala len včera. „V tejto chvíli si užívam druhý trimester a tešíme sa na leto, keď príde naše očakávanie do finále,“ prezradila s úsmevom Novému Času Barbora, ktorá sa tak v letných mesiacoch stane druhýkrát mamou. „Môj manžel a celá naša rodina sú veľmi dojatí a veľmi sa tešia,“ hovorí moderátorka, pre ktorú sú najväčším pokladom práve deti, a teda dcérka Amia. „Súrodenca sa nevie dočkať, takže máme doma veľa otázok a hlavne je zvedavá, či to bude sestra alebo brat,“ doplnila Barbora, ktorá na záver dodala: „Naozaj pohlavie ešte nevieme.“

Prekvapila kolegov

Krajčírová si prichystala poriadne prekvapenie pre svojich kolegov a poslucháčov rádia Jemné melódie. Počas živého vysielania totiž prišla s návrhom, že kolegom urobí test kolegiality, a teda či sa poznajú, počúvajú a všímajú navzájom. „V lete sa chystám na dovolenku do Grécka alebo na materskú dovolenku?“ spýtala sa Barbora. Kolegovia zalapali po dychu, lebo začali tušiť, kam smeruje táto otázka. „Na materskú do Grécka,“ odpovedal Tomáš Juríček. Na to už Barbora nevydržala. „Milí kolegovia, chcela som vám takto povedať, že sa v lete asi neuvidíme,“ reagovala so smiechom Krajčírová. Kolegovia jej vo vysielaní k tehotenstvu okamžite gratulovali.