Povedala si dosť: Dara Rolins stopla státisícový prenájom vily na Bali, vieme prečo

Sídlo v ďalekej krajine už nemá. Speváčka Dara Rolins (47) sa zamilovala do ostrova Bali a pravidelne ho navštevuje.

Pre pár rokmi tak prišla s rozhodnutím prenajať si plážovú vilku práve na tomto mieste. Tá ju vyšla na poriadny balík peňazí. Najnovšie je však už tomu koniec. Prečo Dara pustila luxusné bývanie v exotike?

Rolins si užívala Bali v prenajatej vilke. Útulne zariadená nehnuteľnosť s bazénom bolo to pravé orechové pre relax, ktorý vyťažená popová diva potrebuje. Po novom sa však už do rovnakej postele nevráti. „Domček som už pustila. Mala som ho tri roky, ale po tom, čo tam všetci moji známi a kamaráti boli častejšie ako ja, som si uvedomila, že to úplne pre mňa zase takú cenu nemá. Pretože mne čas nedovolí tam ísť častejšie, aj keď som to mala v pláne, a preto som si tam ten domček prenajímala,“ vysvetlila Novému Času Dara.

Tá však na ostrov nezanevrela a chystá sa tam tradične opäť aj počas roka. „Teraz je to tak, že už dnes viem, že budúci rok v januári tam zase pôjdem. Ak sa podarí, lebo hovorím si to vždy, tak možno počas roka tak na týždeň, na 14 dní, by som si tam zaletela. Ale to si pokojne prenajmem nejaký iný domček, alebo budem u kamarátov, ktorých tam už dnes mám,“ uzavrela speváčka, ktorá za prenájom vily na jeden rok platila približne 30-tisíc eur.