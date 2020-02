Vajdová sa opäť postaví na divadelné dosky v SND: Prvá rola po mŕtvej herečke Potokárovej († 27)

Slovenská herečka Petra Vajdová (34) sa pustila do príprav na divadelnú hru Antigona počas materskej dovolenky.

V tejto inscenácii stvárňuje hlavnú postavu, ktorá predtým patrila nebohej herečke Monike Potokárovej († 27). Po jej náhlej smrti, keď si brunetka nečakane vzala život, sa Slovenské národné divadlo rozhodlo, že práve Petra bude tá, ktorá po nej dôležitú úlohu prevezme. Vajdovú čakali náročné skúšky, aby sa po necelých troch mesiacoch od onej tragédie postavila na divadelné dosky v úlohe patriacej nebohej herečke.

Po problémoch s alkoholom sa herečka Petra Vajdová opäť vrátila do divadla. Pre psychicky náročné obdobie a materskú dovolenku si umelkyňa musela dopriať až dvojročnú pauzu. V roku 2017 ju totiž muži zákona nachytali za volantom s 2,4 promile alkoholu v krvi. Po tejto skúsenosti sa okamžite podrobila trojmesačnej protialkoholickej liečbe v zahraničí. O pracovných ponukách nemohlo byť ani reči a Petra navyše otehotnela s novým manželom Martinom, ktorého spoznala práve na spomínanej odvykačke.

Práca tak išla bokom až donedávna, keď začala byť herečka opäť pracovne činná, a to i napriek tomu, že je stále na materskej dovolenke. Aj keď chcela Vajdová svoje pôsobenie v SND najskôr ukončiť a svoju výpoveď poslala esemeskou, svoje rozhodnutie nakoniec zmenila. Po tragickom skone Moniky Potokárovej totiž divadlo oslovilo práve ju, aby prevzala náročnú rolu, v ktorej hviezdila zosnulá herečka.

Táto tragédia totiž narobila ťažkosti celému vedeniu SND, a preto muselo ihneď konať. „Áno, Petra Vajdová hrá postavu, ktorú stvárňovala Monika Potokárová,“ vyjadrila sa tlačová tajomníčka SND Izabela Pažítková. Divadlo sa dokonca pochválilo aj záberom zo skúšky Antigony, kde sa Petra usmieva po boku hereckých kolegov Jána Koleníka a Dominiky Kavaschovej.

Chytila sa šance

Napriek tomu, že si Vajdová prešla naozaj ťažkým obdodím, vyzerá to tak, že všetko je na dobrej ceste. Nielenže sa vrátila do dabingu či prijala ponuku účinkovať v projekte Zem spieva, ktorú vysiela verejnoprávna televízia, ale sa opäť stala aj riadnou členkou Činohry Slovenského národného divadla. V hre, ktorú divadlo opäť po niekoľkých mesiacoch zaradilo do svojho programu, Petra stvárňuje náročnú postavu o rebelke, ktorá sa nezastaví pred ničím, ani pred rizikom vlastnej záhuby.