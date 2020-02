Slováci mali počas štafety poriadnu smolu: Otčenáš riešil nečakaný technický problém

Nórski biatlonisti Marte Olsbuová Roeiselandová, Tiril Eckhoffová, Tarjei Bö a Johannes Thingnes Bö na MS v Anterselve obhájili zlaté medaily v súťaži mix štafiet.

V úvodnej disciplíne šampionátu triumfovali s náskokom 15,6 s pred domácim Talianskom, bronz získali Česi (+30,8). Slovenskú štafetu v zložení Terézia Poliaková, Veronika Machyniaková, Martin Otčenáš, Michal Šíma na konci tretieho úseku stiahli z trate, keď ju súperi predstihli o kolo.

"Podmienky boli dnes veľmi dobré, vyšlo mi to na strelnici, dobíjala som len jeden náboj, strieľala som v rytme, takže s tým som spokojná. V tejto sezóne mi to bežecky nejde, robila som, čo bolo v mojich silách, ale bolo to náročné," povedala pre TASR Poliaková.

Najmladšia členka kvarteta Veronika Machyniaková si svoj debut na majstrovstvách sveta predstavovala inak, no potešila ju aspoň streľba. "Na to, že sme boli na sústredení vo vyššej nadmorskej výške, tak som to veľmi necítila, ťažko sa mi dýchalo a od začiatku ma boleli nohy. Naopak, strelnica tu nie je ťažká."

Otčenáš vyrazil na trať s mankom 3:53,7 min na 23. mieste, posunul sa o päť dopredu, ale Michala Šimu už na trať nedostal. "Zdržal som sa na streľbe, zlomila sa mi pružina v zásobníku a ostal mi tam jeden náboj, takže som musel prehodiť zásobníky a nabíjať po jednom. Tam som stratil, snáď by som to ešte odovzdal Mišovi, ale asi by nás aj tak stiahli," povedal po pretekoch.