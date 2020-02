Na čele Najvyššieho súdu skončil ešte v roku 2014, no vo veľkej miere dal o sebe vedieť minulú jar, keď sa snažil získať kreslo prezidenta.

Napriek tomu, že odmietal vstup do parlamentu, napokon kandiduje ako líder strany Vlasť. V rozhovore pre Nový Čas hovorí aj o tom, prečo svoju dráhu zmenil.

Pred prezidentskými voľbami ste hovorili o tom, že je pre vás ako pre sudcu akýkoľvek iný krok než vstup na Ústavný súd alebo do prezidentského úradu krokom späť. Pomenovali ste to tak, že či si vieme predstaviť, že by išiel riaditeľ nemocnice robiť kotolníka. Rozmysleli ste si to, idete teda robiť toho kotolníka do parlamentu?

- Kto povedal, že kotolníka? Jednoducho to, čo sa deje v štáte, je neakceptovateľné. Slovenská republika je v katastrofálnom, kolapsovom stave. Štát je rozkradnutý, ľudia zomierajú na vyliečiteľné choroby, živoria. Preto som prijal ponuku strany Vlasť, že budem volebný líder, aby sme zvrátili tento vývoj a aby sme ukradnutú vlasť vrátili obyčajným ľudom. Aby sme zastavili kradnutie, nastolili právo, poriadok a spravodlivosť.

„Nepotrebujem oblepiť celé Slovensko a zamoriť ho mojou podobizňou.“ To ste povedali v súvislosti s bilbordmi. Sám asi uznáte, že v súčasnosti máte plagátov a bilbordov po Slovensku pomerne veľa.

- Strana Vlasť nemá ani jednu päťdesiatinu bilbordov pána Kisku, pána Druckera alebo pána Kotlebu. Samozrejme, že keď sa zmenili podmienky volebnej súťaže, tak sme na to museli reagovať aj my, aby sa sprítomnila identita, že za programom strany Vlasť je Harabin - prezidentský kandidát. My máme najmenej bilbordov zo všetkých politických strán, keď to porovnáte.

Vo voľbách ste získali vyše 300 000 hlasov. Kde sa tí ľudia stratili, keď teraz máte v prieskume dve percentá hlasov?

- Vy veríte týmto podvodným prieskumom?

Tie prieskumy robia relevantné a akreditované agentúry.

- Sú to akreditovaní podvodníci. Viete, aké sú najväčšie prieskumy? Účasť na mítingoch. Ja mám v priemere na mítingoch 400 ľudí. Ktorá politická strana má na mítingoch v priemere 400 ľudí? Možno Kotlebova. Strana Vlasť urobí poriadok s týmito podvodníkmi. Hlas pre stranu Vlasť neprepadne. My na tisíc percent budeme v parlamente.

Vy ste pred pár mesiacmi riešili, či sa spojíte so stranou ĽSNS. Bola táto vaša snaha reálna, alebo išlo len o divadlo pre voličov?

- Strana Vlasť nič neriešila s Kotlebom. Kotleba riešil svoju ambíciu. Jeho strana je neprijateľná pre Vlasť z toho pohľadu, že neuznáva výsledky druhej svetovej vojny. Neuznáva význam SNP, vystúpenie slovenského národa proti fašizmu a neuznáva holokaust. My uznávame holokaust. Pán Kotleba je neprijateľný nielen v Bruseli a Washingtone, ale aj v Rusku.

Ale napriek tomu, čo ste tu vyčítali pánovi Kotlebovi, s ním do vlády pôjdete. Hovoríte aj o tom, že Smer a SNS kradnú, súčasná vládna koalícia je namočená v korupcii a napriek tomu s nimi pôjdete v budúcnosti do koalície.

- My sme povedali, že so zlodejmi nepôjdeme. My nevieme, aká zostava bude vo vláde. Aj v Smere sú čestní ľudia, aj v SNS.

Hovorili ste aj o nových ľuďoch, ktorí majú byť v tých stranách. Volebným lídrom je teraz Peter Pellegrini. Vy si s ním viete predstaviť normálnu spoluprácu?

- Pellegrini ma mimoriadne sklamal. Jeho iniciatívy, aj pána Danka, na rokovanie s pani Čaputovou o Istanbulskom dohovore - toľko právneho bezvedomia som už dlho nevidel. Pellegrini s Dankom hrajú divadlo s Čaputovou a nevedia sa dohodnúť na tom, že kto oznámi tajomníkovi Rady Európy, že sme odmietli Istanbulský dohovor. Pellegrini hovorí, že to má urobiť Čaputová a ona zas, že Pellegrini. Nevedia sa dohodnúť, tak sa chcú obrátiť na Ústavný súd, ktorý nemá v tomto smere žiadnu pôsobnosť. Pellegrini ma sklamal. V prorodinných otázkach hrajú Pellegrini a Danko falošnú hru.

Vo vašej ankete na internete máte body o neprijímaní migrantov. Na tom budete trvať aj vo vláde?

- Samozrejme, my tu nemôžeme prijímať migrantov, keď tu máme 800-tisíc dôchodcov, ktorí majú dôchodok nižší ako 500 eur. A my migrantovi celkovými nákladmi dáme 1 000 eur.

Slovensko prijalo v poslednom roku 9 utečencov.

- Keď otvoríte archívy ministerstva vnútra, presne zistíte, koľko ich tu je. Ja som na tieto podvody a klamstvá už zvyknutý.

A máte nejaké dôkazy, že by tu bolo viac utečencov?

- Už ich je tu oveľa viac, ale presné číslo sa dozvieme, keď otvoríme archívy ministerstva vnútra.

My sme odmietli povinné kvóty a nikto nám sem žiadnych utečencov netlačí.

- Ja chodím električkou a vidím, koho stretávam v električke. To nie sú migrantskí turisti, ale už migranti tu u nás.

Možno stretávate niekoho z tých 50-tisíc ľudí, ktorí tu pracujú z krajín mimo EÚ a majú tu legálny pobyt.

- Ja za tých 40 rokov poznám ľudí. Viem rozlíšiť, kto je mi­grant, kto je pracovník, kto je občan Slovenskej republiky a kto je turistia. Toľko inteligencie mám.

Ale nemáte presné číslo, koľko ich ministerstvo vnútra zatajuje?

- Ja som to zverejnil v prezidentskej kampani a ukázala sa to byť evidentne pravda. To je pohyb, presný počet uvidíme, keď otvoríme archív ministerstva vnútra. Ale signálom je to, že bruselská elita na Slovensko neútočí, lebo dobrovoľne berú migrantov.

Ak vám nevyjde parlamentná kariéra, budete sa snažiť o návrat do sudcovského taláru?

- Nie, ja sa už nechcem vrátiť do sudcovského stavu. Ja sa budem súdiť pre Lex Harabin pre ostatných sudcv.