Paulínu Fialkovú čaká ostrá skúška na MS: Drepy na strelnici vyradila z repertoára

Vie, čo sa od nej čaká. Slovenská biatlonová jednotka Paulína Fialková (27) si uvedomuje, že v najtradičnejšej biatlonovej destinácii, kde sa vo štvrtok začal svetový šampionát, sa od nej čaká to, na čo si slovenskí fanúšikovia navykli. Medaila.

Prvý pokus získať ju má deviata žena Svetového pohára, ktorej meno sa v dejisku MS v Antholz-Anterselve skloňuje medzi najväčšími favoritkami,

A v šprinte má staršia zo sestier Fialkových, ktorá žezlo slovenskej jednotky prevzala po Nasti Kuzminovej, tie najvyššie ambície. „V každej sezóne mi ide dobre iná disciplína. Povedala by som, že momentálne sa najlepšie cítim práve v šprinte,“ prezradila Paulína, ktorá je pripravená urobiť všetko pre to, aby cenný kov konečne získala. Už aj preto, aby jej neustále niekto nepripomínal rok 2019, MS v Östersunde, vytrvalostné preteky a poslednú streleckú položku, ktorá ju už pripravila o jasné víťazstvo. Dva drepy počas poslednej streľby a dve chyby ju obrali o zlato. Skončila piata, trinásť sekúnd od bronzu, 45 od zlata...

Sexi šampionát

Na cenný kov však môže útočiť aj v stíhačke, vo vytrvalostných pretekoch či v pretekoch s hromadným štartom, no vo všetkých prípadoch to bude mať rodáčka z Brezna, ktorej meno skloňujú zahraničné médiá medzi ašpirantkami na popredné priečky, v každej disciplíne svetového šampionátu. Dokonca aj v tej, v ktorej bola hodnotená ženská krása. V tejto disciplíne sa Paulína vždy umiestňuje na popredných priečkach... Jeden francúzsky portál ju zaradil medzi tri najkrajšie tváre MS 2020! Okrem sexi Slovenky sa do tohto tria dostali Švédka Hanna Öbergová (24) a Talianka Dorothea Wiererová (24), na štarte sú aj ďalšie nemenej sexi biatlonistky ako Švédka či Talianka.

„Moje ambície sú vždy najvyššie,“ vyhlásila Paja, ktorá rovnako ako veľa ďalších biatlonistiek nemá toto stredisko práve v láske. Slovenka napríklad nikdy nebola v desiatke... „V Anterselve je krásne, keď sa tam nesúťaží,“ zhodli sa mnohé Fialkovej súperky, ktoré ničí najmä nadmorská výška, v ktorej areál leží: 1 634 metrov nad morom.

Paulínine dni D

14. február

14.45: šprint (7,5 km)

16. február

13.00: stíhačka (10 km)

18. február

14.15: vytrval. preteky (15 km)

22. február

11.45: štafeta (4×6 km)

23. február

12.30: mass (12,5 km)

Čo ju čaká dnes?

Tri okruhy behu na lyžiach s dĺžkou 7,5 km a dve strelecké položky, jedna v ľahu, jedna v stoji. Za každú netrafenú ranu je jedno trestné kolo dlhé 150 m.