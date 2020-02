Minister krúti hlavou: Érsek chcel diaľničné poplatky zvyšovať, so zrušením známok nesúhlasí

Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) nesúhlasí s návrhom zrušiť diaľničné známky.

Poplatky chcel skôr zvyšovať, keďže sa nezvyšovali niekoľko rokov. Poukázal tiež na to, že to spôsobí výpadok vo financiách na údržbu a výstavbu diaľnic.

"Ja som chcel zvyšovať, lebo 11 rokov neboli zvyšované diaľničné poplatky na Slovensku," skonštatoval vo štvrtok Érsek. Podotkol, že niektoré diaľnice sa stavajú aj z prostriedkov štátneho rozpočtu, preto sa podľa neho toto opatrenie prejaví aj na ich údržbe a výstavbe. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) bude podľa neho zrejme musieť brať prostriedky rezortom.

Povinnosť úhrady diaľničných známok za užívanie vymedzených úsekov ciest by sa malo zrušiť. Vláda v stredu (12. 2.) schválila návrh na zrušenie zákona o diaľničnej známke. Kabinet zároveň schválil aj skrátené legislatívne konanie k tomuto návrhu.

Zámer zrušiť diaľničné známky pre fyzické osoby a právnické osoby s vozidlom do 3,5 tony predstavil v utorok (11. 2.) predseda Národnej rady (NR) SR a SNS Andrej Danko. Podotkol, že to bola jedna z podmienok mimoriadnej schôdze parlamentu, ktorá sa má uskutočniť. Minister financií vyčíslil, že toto opatrenie by malo stáť približne 70 miliónov eur.