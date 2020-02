Žena si porezala malíček o papier: Do tela sa jej dostala mäsožravá baktéria a prišli muky

Heather Hartbottle (49), ktorá pracuje ako konzultantka pre paparazzi fotografov na Havaji, zmenila život malá ranka na prste.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Porezala si malíček na papieri a jej nočná mora začala na druhý dň v decembri 2017. Akurát sa s rodinou nasťahovali do nového domu a rozbaľovali krabice, keď si všimla, že sa jej prst zapálil a napuchol. Heather dostala horúčky a bolel ju každý pohyb, znepokojení príbuzní ju odviezli do nemocnice. Doktori zistili, že dostala stafylokovú infekciu, ktorá sa rozvinula až do otravi krvi. Jej telo zlyhávalo a lekári jej diagnostikovali nekrotizujúcu fascitídu, stav, kedy mäsožravá baktéria požiera tkanivá. ,,Zlyhávali mi obličky. Infekcia sa rozšírila k lakťu a pokračovala k srdcu,“ opisuje Heather.

,,Po tom, čo mi zistili nekrotizujúcu fastcitídu, doktori sa ma báli chytať.“Žena bola tiež zlomená psychicky, trápilo ju, že nevidí svoju vtedy 6-ročnú dcérku AnnJolie ,,Keď sme šli do nemocnice, bolo 5 hodín ráno, ona spala a ja som si myslela, že budem čoskoro doma.spomína. Heather našťastie zaberali antibiotiká. Každé tri dni jej odstraňovali zasiahnuté tkanivo okolo rany. Podstupovala tiež operácie, kvôli komplikáciám pri jednej z nich ju museli presunúť do inej nemocnice. V januári 2018 absolvovala transplantáciu, keď jej ,,dieru“ na ruke prekryli zdravou kožou.

,,Bolesť bola neznesiteľná, dávali mi ťažké dávky narkotík. Preväzovanie obväzov boli muky,“ povedala pre The Sun. Dlhý pobyt v nemocnici jej pomáhali zvládať tiež tabletky proti depresii, návšteva terapeutických zvierat v nemocnici či masáž a aromaterapia. Heather nakoniec mäsožravú baktériu porazila, no musí sa opäť učiť, ako používať prsty a adaptovať sa do normálneho života. Dúfa, že získa späť plnú motoriku. Nateraz jej spôsobujú bolesť bežné činnosti, keď si dáva vlasy do gumičky alebo sa oblieka. Heather je však v prvom rade šťastná, že žije. ,,Že mám v náručí svoju dcérku a pri sebe celú moju rodinu. Som šťastná a požehnaná, že žijem,“ hovorí skromne.