Návštevníkov Piešťan potrápia obmedzenia ešte niekoľko mesiacov: Ikonu kúpeľného mesta opravujú za 1,8 milióna eur

Rekonštrukčné práce na Kolonádovom moste v Piešťanoch pokračujú podľa harmonogramu a nateraz sú približne v polovici.

Obnova mosta sa robí za jeho prevádzky, a tak Piešťanci i návštevníci kúpeľov budú pri prechode ponad Váh musieť podľa vyjadrenia Martina Ričányho z mestského úradu strpieť obmedzenia ešte niekoľko mesiacov. Radnica počíta pri oprave jednej z ikon kúpeľného mesta s nákladmi zhruba 1,8 milióna eur, dotáciu vo výške 995 000 eur získala od ministerstva kultúry z programu Obnovme si svoj dom.

Odborní pracovníci nastúpili na túto národnú kultúrnu pamiatku v začiatku júna minulého roka, v pravidelných intervaloch sa uskutočňujú kontrolné dni aj za účasti pamiatkarov. „Práce sú rozdelené na dve časti tak, aby mohli po moste prechádzať ľudia,“ uviedol Ričány.

Začalo sa na južnej strane, kde bol upravovaný povrch vozovky, očistené steny architektúry s odhalením zvyškov pôvodných náterov a pracuje sa na obnove strešného plášťa. Zábradlia demontovali, očistili a už aj vrátili naspäť. Ričány uviedol, že nátery zábradlia i ďalších kovových častí budú mať iný odtieň, než na aký bola verejnosť zvyknutá. „Pod novšími nátermi zábradlia sa našiel pôvodný, ku ktorému sme sa vrátili,“ dodal. Súčasne sa v týchto dňoch začali búracie a rekonštrukčné práce v interiérových častiach mosta. Nevrátia sa už naň obchodné prevádzky, ale mesto, ktoré je jeho vlastníkom, počíta s galériou a prezentačnými priestormi.

Kolonádový most (tiež Sklený most) patrí k vrcholu slovenskej funkcionalistickej architektúry. Je najdlhším krytým mostom pre peších na Slovensku. Postavili ho podľa projektu architekta Emila Belluša v rokoch 1930 až 1933 na objednávku kúpeľov, počas druhej svetovej vojny bol značne poškodený. Obnoviť sa ho podarilo až v roku 1956. Pri vstupe na most je známa socha Barlolámača od Roberta Kühmayera, v strede mosta sú lepty na skle od Martina Benku. Vlani na most pribudla socha Alexandra Wintera, ktorý stál pri zrode myšlienky tohto stavebného diela a zaslúžil sa ako nájomca a budovateľ o zlatý vek piešťanských kúpeľov. Teraz jeho socha čaká na svoj návrat na most pri kúpeľnom hoteli.