Barbora Švidraňová je v seriáli Nový život poriadna dračica. Po tom, čo sa neúspešne snažila zviesť Alexandra Bártu, sa tentokrát zamerala na Juraja Loja. Netušila však, že on si práve začal románik s Luciou Hurajovou. Tá však zase netušila, že Juraj je doslova na roztrhanie. Vyzerá to ta, že to Juraj nebude mať celkom ľahké. Viac uvidíte v seriáli Nový život na JOJ-ke.