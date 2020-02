Bizarná situácia v Británii: 100-ročného starčeka vyzvali, prišiel na úrad s rodičmi

Nesplniteľnú podmienku dalo britské ministerstvo vnútra Talianovi, ktorý kvôli brexitu požiadal o takzvaný status usadlíka.

Storočného Giovanniho Palmieriho totiž úradníci vyzvali, aby mu jeho totožnosť potvrdili rodičia. Kuriózny prípad, o ktorom informoval denník The Guardian, spôsobil technický nedostatok v aplikácii, ktorá nepočítala s rokom narodenia 1919.



Kvôli brexitu musia občania 27 únijných krajín, ktorí chcú v Británii naďalej zostať, podať žiadosť o takzvaný štatút usadlíka. Právo na trvalý pobyt britské ministerstvo vnútra udeľuje tým, ktorí v krajine žijú dlhšie ako päť rokov.



Palmieri, ktorý sa do Británie presťahoval v roku 1966 a v krajine chce zostať aj naďalej, nepredpokladal, že by pri podaní žiadosti nastal problém. Keď ale dobrovoľník, ktorý mu pomáhal, nahrával jeho cestovný pas do aplikácie ministerstva vnútra, objavila sa nečakaná výzva. Storočný Talian sa mal na úrad v londýnskej štvrti Islington dostaviť aj s matkou a otcom, aby potvrdili jeho totožnosť. Na vine bola zjavne chyba v programe, ktorý rozoznáva len dve posledné číslice v dátume narodenia, a rok 1919 tak prečítal ako 2019. Vyhodnotil preto žiadateľa ako dieťa staré ani nie rok.



"Bol som prekvapený. Zavolal som na ministerstvo vnútra a stálo ma to dva telefonáty a pol hodiny času, než pochopili, že je chyba v aplikácii, nie vo mne," povedal denníku The Guardian Dimitri Scarlato, člen organizácie the3million, ktorá pomáha občanom EÚ s podávaním žiadostí o trvalý pobyt po brexite. Podľa odhadov v Spojenom kráľovstve teraz žije asi 3,6 milióna občanov z 27 krajín EÚ. Taliani pritom spolu s Poliakmi a Rumunmi tvoria najväčšiu skupinu.



Podľa Scarlata nakoniec ministerskí úradníci situáciu pochopili a Palmierove údaje prijali po telefóne. Storočný Talian následne dostal od ministerstva ospravedlnenie "za nepríjemnosti". Jeho žiadosť však zatiaľ úradníci nevybavili. Giovanni Palmieri sa z Talianska do Británie presťahoval v roku 1966 a až do svojich 96 rokov pracoval v pohostinstve. V manželstve strávil 75 rokov, so ženou vychoval štyri deti a má osem vnúčat a jedenásť pravnúčat. Svoje 101. narodeniny oslávi 28. februára.



Podľa britského ministerstva vnútra do konca roka 2019 podalo žiadosť o štatút usadlíka 2,6 milióna únijných občanov. Viac ako 2,3 miliónov už britské úrady vybavili s kladným výsledkom. Žiadateľom, ktorí nestrávili v Británii dlhšie ako päť rokov, úrady udeľujú predbežný štatút usadlíka, ktorý sa trvalým môže stať po uplynutí päťročného pobytu v krajine.