Kanoistku omilostili, dištanc nedostane: Zakázaná látka v tele kvôli sexu!

Omilostili ju! Kanadská rýchlostná kanoistka Laurence Vincentová-Lapointeová (27) uspela vo veľmi netradičnom vysvetlení ohľadom dopingu a tak jej nehrozí žiadny trest.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Jedenásťnásobná majsterka sveta neprešla dopingovou kontrolou, v jej tele našli ligandrol, látku, ktorá je zakázaná.

Kanaďanka hrozil až štvorročný dištanc, čo by znamenalo, že na OH v Tokiu môže zabudnúť.Vincentová-Lapointeová však so svojim právnikom dokázala, že do jej tela sa ligandrol dostal počas sexu s jej bývalým priateľom. "Bola som v šoku, že on bol tým zdrojom. Zároveň je to úľava, že po mesiacoch zisťovanie sme dospeli k záveru, ako som bola kontaminovaná," prekvapila Laurence.

Po mesiacoch analýz a hľadania príčin odobrali vzorky vlasov jej expriateľa a otestovali prípravok, ktorý expriateľ užíval.

Vincentová-Lapointeová napokon presvedčila Medzinárodnú kanoistickú federáciu a tá ju omilostila. Výsledok? Federácia uznala, že kanoistka zakázanú látku neužila vedome a môže tak naďalej súťažiť.