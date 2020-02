S takým prípadom sa ochranári ešte nestretli: Flokiho našli na pokraji smrti! Pohľad len pre silné povahy

Ochranári z Československého kastračného programu denne zverejňujú fotky týraných zvierat, ktoré sa vďaka pomoci dobrých ľudí dokážu postaviť opäť na vlastné nohy. To, s čím sa museli potýkať tentoraz, je len pre silné žalúdky.

Bojuje o život! Ochranári z Československého kastračného programu v stredu uverejnili doposiaľ jeden z najrsdcervúcejších príbehov. Psíka Flokiho dohnala do tohto stavu nedostatočná opatera jeho majiteľa. Úbohému stvoreniu odumrela veľká časť spodnej čeluste, to však nie je všetko. "Jeho telo smrdí na ďaleko hnisom, je už značne vychudnutý, papuľka sa mu rozkladá, má neskutočný zápal, momentálne nedokáže príjmať potravu a ani sa sám napiť, aj keď by veľmi chcel," opisujú stav zvieraťa na svojej facebookovej stránke.

Je zázrakom, že hoci psík melie z posledného a ledva sa drží na nohách, ešte stále vrtí chvostom v prítomnosti ľudí! "Prvoradé je teraz Flokiho poriadne vyšetriť a pokúsiť sa zachrániť mu život a čo sa ešte dá. Ďalšie informácie prinesieme po vyšetreniach, momentálne je Floki hospizalizovaný na klinike a nám zostáva len dúfať, že sa ho podarí stabilizovať," uzatvárajú ochranári z Československého kastračného programu.

Chcete pomôcť týraným zvieratám a neviete ako? Všetky potrebné info nájdete na FB stránke Československý kastračný program!

Viac ako 400 nahlásení týrania za rok 2019

Organizácia Zvierací ombudsman za minulý rok prijala online viac ako 400 nahlásení prípadov týrania zvierat. Ďalšie stovky riešila na telefonickej linke bezplatného právneho poradenstva a právnici, ktorí riešia tieto prípady, sa okrem necitlivého správania tyranov často stretávajú aj s nesprávnym riešením zo strany policajných zložiek.