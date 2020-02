Barbora Krajčírová skrývala sladké tajomstvo: Tehotenstvo oznámila v živom vysielaní!

Rok 2019 bol bohatý na prominentné deti a zdá sa, že rovnako plodný bude aj tento rok.

Svojich potomkov privedú na svet Dominika Cibulková, Ivana Gáborík, či manželka Ondreja Kandráča. A potvrdilo sa, že kočíkovať bude aj Barbora Krajčírová (Rakovská), ktorá by mala v lete priviesť na svet svoje druhé dieťatko.

K 9-ročnej školáčke Amii by mal už o pár mesiacov pribudnúť súrodenec. Radostnou novinkou zaskočila Barbora nielen poslucháčov Rádia Jemné, ale aj kolegov, keďže im udalosť zvestovala v živom vysielaní.

„Áno, je to pravda a máme z toho veľkú radosť,“ potvrdila tehotenstvo obľúbená Barbora Krajčírová. „Napriek počiatočným nevoľnostiam a únave si toto obdobie užívam. Zatiaľ s manželom nevieme, či to bude chlapček alebo dievčatko, ale je nám to úplne jedno. Hlavne, nech je všetko v poriadku,“ žiari šťastím známa moderátorka.