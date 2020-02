Koronavírus neslabne: V epicentre za stredu zaznamenali 242 úmrtí a 14 840 ďalších nakazených

Centrálna čínska provincia Chu-pej, ktorá je považovaná za epicentrum nákazy novým koronavírusom, za stredu zaznamenala 242 úmrtí na nákazu a 14.840 ďalších prípadov.

S odvolaním sa na vyhlásenie miestnej zdravotníckej komisie o tom dnes informovala agentúra Reuters, ktorá dodala, že komisia zmenila metódu započítavania nakazených.

V provincii Chu-Pej tak na nový typ koronavírusu, ktorý je označovaný ako Covid-19, doteraz zomrelo 1310 ľudí. So započítaním stredajších novo diagnostikovaných prípadov sa v Chu-Pej nákaza zistila u 48.206 ľudí. Celosvetovo potom podľa CNN počet infikovaných presiahol 60.000 prípadov.

Počnúc dnešným dňom začala provinčné zdravotnícka komisia do štatistík zahŕňať aj prípady, ktoré boli diagnostikované novými klinickými metódami. Podľa doterajšieho postupu by za stredu počet novo nakazených činil 1508 prípadov, ku ktorým komisia pripočítala ďalších 13.332 prípadov označovaných ako klinické diagnózy. Úrady novú metodiku zdôvodnili tým, že to klinicky diagnostikovaným pacientom umožní prístup ku včasnej liečbe.

V Chu-peji je podľa CNN hospitalizovaných cez 33.000 nakazených, 1437 z nich je kritickom stave, ďalších 3441 ľudí sa zotavilo a bolo z nemocníc prepustený.