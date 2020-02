Traja rozkošní bračekovia vyzerajú na prvý pohľad úplne zdravo: Realita vás doženie k slzám

Tristen (5), Caison (3) a Carter (7 mesiacov) Rushovci bojujú so zákernou rakovinou oka, informuje portál Abc News.

Trom bratom chorobu diagnostikovali postupne, vždy krátko po narodení. „Bolo to prekvapujúce, no vedeli sme, že šanca je 50 na 50,“ povedala ich mama Angie. Sama je nositeľkou chybného génu, ktorý postihuje obe oči a spôsobuje retinoblastóm. Doktori ju varovali, že je to dedičná vada. Stále má však nádej, pretože chorobu u nej zistili, keď mala 6 týždňov, no dnes je zdravá.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Jej synovia raz mesačne podstupujú chemoterapiu, spolu s vyšetrením očí a laserovou liečbou. Doktor Thomas Olson, riaditeľ programu v Atlante zameraného na solídne tumory, potvrdil, že rakovina je dedičná. Zároveň však dodáva, že je veľmi nezvyčajné, že sú postihnuté všetky tri deti. Lekári pri diagnostikovaní tohto typu rakoviny hľadajú určitý odraz v oku. Keďže ich mama trpela retinoblastómom, všetkých troch vyšetrovali hneď po pôrode.

Napriek zdravotným problémom sú to však stále typické deti. Ako bratia spolu výborne vychádzajú. „Tristen je veľmi priateľský a rád spieva. Miluje vedu... Tak trochu dúfame, že z neho raz bude doktor,“ vyjadrila sa Angie. „Caison je trochu hanblivý, no má skvelú osobnosť a často nás rozosmieva. Carterova osobnosť sa ešte len rozvíja, na každého sa usmieva.“

Kvôli vysokým nákladom na liečbu museli predať dom a všetci piati žijú u príbuzných. Ľudia po celej krajine rodine prispievajú peniazmi, aby im pomohli znova sa postaviť na nohy. Rodina hovorí, že sú veľmi vďační za psychickú podporu aj finančnú pomoc.