Lucia Hablovičová je na syna poriadne náročná: Na seba aj dieťa som sekera

O modelke, moderátorke a bývalej šéfke súťaže krásy Lucii Hablovičovej (40) je známe, že si svoje súkromie úzkostlivo stráži.

Odkedy sa sympatická čiernovláska pred troma rokmi rozišla s podnikateľom Romanom, radosť jej robí len ich spoločný synček Theo (6). Kráska Novému Času najnovšie prezradila, že vlastnú domácnosť sa rozhodla viesť tvrdou rukou.

Hablovičová sa v poslednom čase okrem svojej súkromnej škôlky venuje výhradne výchove svojho potomka, na ktorého po krachu vzťahu s jeho otcom Romanom zostala celkom sama. Sympatická brunetka, ktorá tak musela šikovne skĺbiť mamičkovské povinnosti s tými pracovnými, prvýkrát otvorene priznala, ako sa k výchove Thea postavila - a že sa vo svojej domácnosti rozhodla nastaviť jasné pravidlá. „Vo výchove som prísna. Ak si určím nejakú hranicu, tak ju dodržiavam. Ale som aj taká mama srandistka,“ povedala Novému Času Lucia, ktorá svojmu chlapcovi podriaďuje prakticky všetko.

A čo vyžaduje od Thea, na tom trvá aj u seba: „Náročná som aj v takých jednoduchých veciach, ktoré patria k životu. Záleží mi na tom, že ak raz niečo poviem, malo by to tak platiť. Je dobré to v živote aplikovať, aby, ak už človek niečo povie, to slovo stálo za to.“