Herečka Henrieta Mičkovicová priznáva: Zo závislosti ma dostala terapia

Vyhľadala pomoc! Herečka Henrieta Mičkovicová (52) dlhé roky holdovala neresti, ktorou, ako sama vraví, si humpľovala telo.

Hoci sa hviezda jojkárskeho seriálu Nový život s fajčením viackrát pokúšala prestať aj sama, nevyšlo to. Ako prezradila, rozhodla sa preto navštíviť psychológa, ktorý jej pomohol dostať sa z bludného kruhu závislosti.

Hviezda jojkárskeho seriálu Nový život Henrieta Mičkovicová prešla veľkou životnou zmenou. „Začala som tým, že som prestala fajčiť a hľadala dôvody, prečo som to celé tie roky robila. Bolo to bolestivé, ale dôležité zistenie. Keď je človek vystavený tlaku, tak to tou cigaretou predýcha a nejako to kulantne vyrieši. Zachovať pokoj a nebrať veci príliš osobne je veľmi náročné, preto som rada, že som sa s tým vyrovnala, len som na to potrebovala trochu času,“ povedala pre časopis inVitro herečka, ktorá sa celé roky popri práci a rodine nezastavila, no rozhodla sa spomaliť a prehodnotiť doterajší životný štýl.

„Trošku som si telo zhumpľovala fajčením. Bola som regulárne závislá, aj o polnoci som si išla kúpiť cigarety. Ale nikdy som si nekúpila kartón! To bol taký alibizmus,“ dodala Henrieta otvorene s tým, že veľa ľudí má sklon k závislostiam a každý to rieši iným spôsobom. Ona sa rozhodla vyhľadať odbornú pomoc, čo sa ukázalo ako dobré riešenie. Potrebovala sa totiž popasovať aj so svojimi emóciami.

„Chodila som ku psychologičke na terapie. Predtým som dvakrát prestala fajčiť, aj som vydržala asi rok, ale vždy som pociťovala akýsi smútok. A ja som nechcela mať smútky. Vedela som, že je to o hlave, ale netušila som, ako sa k tomu mám dopracovať. S ňou sa mi to podarilo,“ pochvaľuje si herečka, ktorá tak mohla začať nový život nielen v seriáli, kde účinkuje aj so svojím partnerom, hercom Alexandrom Bártom.

Skoncovali s dlhoročnou neresťou

Moderátorka Kveta Horváthová (43) prestala fajčiť minulý rok, a to po dlhých 24 rokoch. Hoci to skúšala viackrát v minulosti, pričom najväčšiu pauzu od fajčenia mala počas tehotenstva a na materskej dovolenke. Pre radikálne rozhodnutie sa napokon rozhodla kvôli dcérke Paulínke (11), keďže, ako povedala, ju chce vidieť vyrastať a v budúcnosti jej pomáhať s detičkami, teda svojimi vnúčatami.

Herec Matej Landl (56) bol tuhým fajčiarom 36 rokov a s týmto zlozvykom sa rozhodol nadobro seknúť pred dvoma rokmi. Ako uviedol pre preventivne.sk, prestal fajčiť z dôvodu zdravia, lebo mu bolo napríklad nepríjemné, keď sa na javisku rozkašľal pred divákmi. Podobne ako v prípade Horváthovej bol pre neho veľkou motiváciou aj dospievajúci syn, ktorého by si chcel užiť čo najdlhšie.

Spevák Mário Kuly Kollár (48) prestal fajčiť už v roku 2006. Fajčil od svojich štrnástich rokov, skúšal s tým prestať, no nikdy nevydržal. Napokon sa však odhodlal zvíťaziť nad nikotínom definitívne. Ako sám povedal, už toho bolo veľa. Mával ranné záchvaty kašľa, ktorý niekedy neustával aj celú hodinu. Podporil ho aj kamarát z kapely Rišo Synčák, ktorý tiež skoncoval s fajčením.