Bratislava prepisuje rekordy návštevnosti: Prečo metropola láka toľko turistov?

Rekordné čísla! Hlavné mesto zaznamenalo v novembri minulého roku podstatný medziročný nárast návštevnosti. Ukazujú to posledné dostupné údaje Štatistického úradu SR.

Nezvýšil sa ale len počet turistov, ktorí metropolu navšívili, ale stúpol aj počet nocí, ktoré v nej strávili. Ktoré z bratislavských okresov sú pre domácich, ale aj cudzincov najzaujímavejšie?

Do Bratislavy prichádzajú najmä turisti z Česka, Nemecka, Rakúska, Anglicka či Poľska, no podľa hovorcu bratislavského magistrátu Petra Bublu sa o 3 % sa zvýšila aj návštevnosť samotných Slovákov. Roman Berkes, prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr tvrdí, že naše hlavné mesto je napríklad pre návštevníkov zo Škandinávie ale aj iných kútov sveta finančne výhodnejšie než blízke Rakúsko a ďalšie západné krajiny.

Plusom je aj to, že nie je veľká. „zhodnotil Berkes. Ďalšou výhodou je poloha. Je to jediné hlavné mesto na svete, ktoré sa nachádza na hranici troch krajín - Slovenska, Rakúska a Maďarska, a najbližšie k ďalšiemu hlavnému mestu - Viedni,“ zdôraznil Bubla.

Silný november

Najväčší nárast návštevníkov zaznamenala Bratislava v novembri 2019. Len v Starom Meste prenocovalo vyše 63-tisíc osôb. Celkovo v hlavnom meste strávilo aspoň jednu noc cez 117-tisíc domácich a zahraničných návštevníkov, čo je o 16 200 viac ako v predchádzajúcom roku. Počet prenocovaní prevýšil 224-tisíc a to je oproti predchádzajúcemu roku o 41 400 viac. Prevažujú cudzinci, ich počet medziročne vzrástol o 10 600 a počet prenocovaní z ich strany o 25-tisíc.

Umberto (53) a Fabiana (46), Brazília

- Navštívili sme Viedeň, Budapešť, Prahu a teraz Bratislavu. Je to krásne mesto, podľa nás jedna z najkrajších metropol a určite sa chceme ešte niekedy vrátiť na dlhšie, aby sme si pozreli všetky pamiatky či zaujímavosti. Teraz sme tu iba na dva dni, bohužiaľ. Dnes tu prespíme a zajtra sa chystáme do Ľubľany.

Destiny (26), Taliansko

- V Bratislave som iba na jeden deň. Je tu však toľko zaujímavých vecí pre mladých, že sa určite vrátim. Máte nádherné fontány, krásne budovy, rieka je neuveriteľne krásna, aj jej okolie. No a máte aj super nákupné centrá.

Marco (29), Taliansko

- V Bratislave som už bol minulý rok v lete. Vtedy som si to poriadne užil so svojimi slovenskými priateľmi. Máte dobré pivo. Mne sa veľmi páčilo, ako mesto v lete žije. Teraz som tu iba na dva dni, je to skôr o pamiatkach a horúcom čaji a to nie je celkom pre mňa. Ale v lete sem určite na pár dní prídem.

Sme čoraz atraktívnejší

Roman Berkes, prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr

- Bratislava získava na atraktivite hlavne svojou polohou, fenomén ako tri hlavné mestá v takej blízkosti nenájdete nikde na svete. Bratislava bola v minulosti súčasťou Československa, preto si potrebovala vydobyť pozíciu rešpektovaného hlavného mesta. Dnes už tu máme generáciu, ktorá ju berie ako metropolu. Čím ďalej tým viac si získava mladú generáciu.