V nemocnici v Nitre hospitalizovali mladú ženu: Toto je fotka Číňanky s podozrením na koronavírus

Nebezpečný koronavírus sa nás týka čoraz viac! V stredu previezli z nemocnice v Nových Zámkoch do Nitry Číňanku (30), ktorá prišla na Slovensko zo svojej domoviny a začali sa u nej prejavovať príznaky respiračnej infekcie.

V ten istý deň dorazila na Slovensko správa, že na výletnej lodi Diamond Princess, ktorá je v karanténe pri japonskej Jokohame, sa nachádza aj slovenský občan! Už 174 ľudí na tejto lodi sa nakazilo smrtiacim koronavírusom.

„Môžeme potvrdiť, že 12. 2. 2020 bola na Urgentnom príjme 1. typu FNsP Nové Zámky vyšetrená 30-ročná pacientka s príznakmi respiračnej infekcie,“ informoval Nový Čas hovorca novozámockej nemocnice Ján Baček. „Keďže pacientka v anamnéze uviedla, že sa v januári vrátila z Číny, tak pracovníci nemocnice okamžite prijali potrebné opatrenia s usmernením hlavného hygienika SR. Pacientka bola po ošetrení transportovaná na infekčné oddelenie v Nitre na ďalšie vyšetrenia a liečbu.“ Podľa vyjadrenia nemocnice v Nitre žena z Číny zatiaľ nepreukazuje klinické ani epidemiologické príznaky ochorenia koronavírusom.

„Inkubačná doba v prípade tohto ochorenia je 14 dní, pričom pacientka pricestovala z Číny 10. januára 2020 a 6. februára 2020 vyhľadala lekára. Dnes bola do našej nemocnice prevezená z Fakultnej nemocnice Nové Zámky, aby boli definitívne vylúčené podozrenia na koronavírus,“ uviedla hovorkyňa fakultnej nemocnice v Nitre Tatiana Timková.

Horor na výletnej lodi

Na výletnej lodi Diamond Princess, ktorá je v karanténe pri japonskej Jokohame pre koronavírus, sa nachádza aj jeden Slovák. Informoval o tom vedúci tlačového oddelenia ministerstva zahraničných vecí (MZV) Juraj Tomaga. „Môžem potvrdiť, že na palube Princess Diamond sa nachádza aj jeden občan Slovenskej republiky, ktorý je v kontakte s naším zastupiteľským úradom v Tokiu. Podľa posledných informácií je zdravotne v poriadku,“ upresnil Tomaga.

Výletná loď Diamond Princess sa od začiatku minulého týždňa nachádza v karanténe pri japonskom meste Jokohama. Loď zakotvila v Jokohame po tom, ako sa u jej bývalého pasažiera, ktorý vystúpil v Hongkongu, potvrdila nákaza koronavírusom. Japonské úrady spočiatku vykonali lekárske testy asi na 300 z celkového počtu 3 711 pasažierov.

Počas uplynulého týždňa sa rozhodli otestovať všetkých cestujúcich a počet nakazených stúpol na 174 osôb. Chorých cestujúcich úrady previezli do nemocníc. Tých, ktorí ostali na palube, požiadali, aby ostali vo svojich kajutách a vyhýbali sa kontaktu s ďalšími pasažiermi. Diamond Princess by mala ostať v karanténe do 19. februára.