Kočner vo svojej záverečnej reči potopil Ruska: Tajná dohoda s exriaditeľom Markízy?!

Obžalovaný Marian Kočner tvrdí, že s bývalým riaditeľom TV Markíza Pavlom Ruskom mali dohodu, že o existencii miliónových zmeniek nikomu nepovedia. Marian Kočner to uviedol vo svojej záverečnej reči pred Špecializovaným trestným súdom v Pezinku.

„Prečo by som to mal niekomu rozprávať, aby ma nejaký Specnaz (ruské špeciálne jednoty, pozn. SITA) uniesol a donútil ma mu ich dať,“ povedal obžalovaný. Táto dohoda je podľa neho dôvodom, prečo o existencii zmeniek nevedeli viacerí svedkovia, ktorí na súde vypovedali.

O existencii zmeniek však podľa neho vedeli svedkovia Viera Rusková a Ján Kováčik. Rusková je však podľa Mariana Kočnera spochybňovaná, pretože je exmanželkou obžalovaného Pavla Ruska. Pokiaľ ide o podnikateľa Kováčika, ten podľa Mariana Kočnera spomínal „osobný dlh Pavla Ruska“ a tiež spomenul, že tento problém riešil s právnikom Ernestom Valkom.

„Pre mňa je výpoveď Jána Kováčika hlavným dôkazom toho, že zmenky existovali. Lepším svedkom by bol len Ernest Valko,“ uviedol Marian Kočner.

Obžalovaný Pavol Rusko vo svojej záverečnej reči zopakoval tvrdenia z občianskoprávneho konania o vyplatenie zmeniek a tiež zo začiatku trestného konania v tejto veci. Zmenky podľa vlastných slov vystavil v roku 2000 ako spôsob riešenia kauzy Gamatex, ktorá zahŕňala spor o vlastníctvo Markízy. Jeho vtedajšia obchodná partnerka Sylvia Volzová totiž podľa neho uznala neexistujúcu pohľadávku voči Silošovi Pohankovi. Od Pohanku pohľadávku prebrala spoločnosť Gamatex Mariana Kočnera, pričom následným rozhodnutím súdu prešiel na spoločnosť majetok spoločnosti Markíza Slovakia. V tejto súvislosti podľa obžalovaného hrozila spoločnosti aj strata vysielacej licencie.

Pavol Rusko taktiež skonštatoval, že jeho priznanie sa k vystaveniu zmeniek mohlo spôsobiť to, že čelí obžalobe z prípravy vraždy Sylvie Volzovej. Takisto s kauzou zmenky spojil aj obžalobu Mariana Kočnera v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka. Podľa neho môže byť za celou vecou expríslušník Slovenskej informačnej služby Peter Tóth, ktorý mohol byť „nasadený na Mariana Kočnera". „Všetky tri kauzy spolu súvisia, sú menedžované,“ povedal.

Obžalobe z obzvlášť závažného zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov a zo zločinu marenia spravodlivosti v tomto prípade čelia väzobne stíhaný podnikateľ Marian Kočner a bývalý riaditeľ televízie Markíza Pavol Rusko. Trestnému procesu predchádzala séria občianskoprávnych pojednávaní, v ktorých Marian Kočner požadoval vyplatenie zmeniek údajne vystavených v roku 2000. Žalovaným v prvom rade bol Pavol Rusko. Keďže ten uviedol, že na vyplatenie nemá potrebné finančné prostriedky, zaplatiť by ich musela spoločnosť Markíza - Slovakia ako žalovaná v druhom rade. Markíza dlhodobo spochybňuje pravosť zmeniek a najmä tvrdenie, že boli podpísané v roku 2000. Taktiež argumentovala, že Pavol Rusko pri predaji svojho vlastníckeho podielu v spoločnosti kupujúcim zatajil podpis zmeniek a tie neboli registrované v účtovných dokladoch.

Takisto podľa Markízy neevidovali vlastníctvo zmeniek ani spoločnosti Mariana Kočnera, ktoré ich údajne vlastnili, konkrétne Inkasný servis a neskôr Správa a inkaso zmeniek. Ešte v občianskoprávnom konaní Markíza navrhovala skúmanie zmeniek zahraničným expertom, súd to však zamietol a v prípade jednej zo zmeniek v hodnote viac ako osem miliónov eur dal za pravdu žalobcovi. Markíza sa však odvolala. Pavol Rusko trvá na svojej verzii, že zmenky boli súčasťou urovnania kauzy Gamatex. Pokiaľ by ich ako vtedajší riaditeľ televízie nevystavil, mohlo to podľa neho ohroziť existenciu Markízy a hrozila by jej strata licencie.

S návrhom na vystavenie zmeniek prišiel podľa obžalovaných advokát Ernest Valko, ktorý bol vtedy členom licenčnej rady. Viacerí bývalí predstavitelia Markízy však pred súdom popreli, že by o existencii zmeniek vedeli. Pavol Rusko to vysvetľuje tým, že zmenky neuviedol v účtovníctve, keďže bolo podľa neho vinou jeho vtedajšej spoločníčky Sylvie Volzovej v zlom stave. Volzovú pritom viní aj z uznania neexistujúceho dlhu, pre ktorý sa podľa neho televízia dostala do dražby. O zmenkách tiež Pavol Rusko nepovedal novým majiteľom Markízy, ktorým predal svoj vlastnícky podiel. Dôvodom podľa neho bolo, že si myslel, že dlh bude môcť uhradiť sám.