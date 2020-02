CIA kúpila švajčiarskeho výrobcu šifrovacích strojov: Čítali tajné správy 120 krajín

Spravodajský ťah storočia! Tak nazvala americká CIA obchod, ktorý sa jej podaril v 50. rokoch. Potajomky kúpila švajčiarsku firmu, vyrábajúcu šifrovacie stroje, a pol storočia tak agenti mohli čítať tajné správy nepriateľov i spojencov.

Žiadna náročná infiltrácia, žiadny strach z odhalenia na nepriateľskom území. Agenti CIA a ich kolegovia zo západonemeckej BND si mohli uvariť kávu, vyložiť nohy a čakať, čo druhá strana napíše. Mohol za to multimiliónový obchod, po ktorom sa špionážne agentúry stali tajnými vlastníkmi švajčiarskej firmy Crypto AG. Tá vyrábala šifrovacie stroje a dodávala ich do 120 krajín sveta.

Agenti rozhodovali o tom, koho firma zamestná, navrhovali technológie tak, ako sa im hodilo, a manipulovali s algoritmami tak, aby mali k šifrovanej komunikácii prístup cez zadné vrátka. Spriateleným vládam údajne dodávali bezpečné stroje a nepriateľským vládam také, do ktorých mali prístup. Nemecká strana mala ukončiť svoju účasť na programe už v roku 1993, lebo sa bála odhalenia. CIA pokračovala do roku 2018, keď firmu Crypto AG predali a jej noví vlastníci tvrdia, že so žiadnymi agentúrami nespolupracujú. Celú kauzu odhalili spoločnou investigatívnou prácou novinári z Washington Post a nemeckej verejnoprávnej televízie ZDF.

K významným odhaleniam, ktoré pomocou Crypto AG dosiahli, patria informácie o iránskych postojoch počas rukojemníckej krízy v roku 1979. Počas vojny o Falklandské ostrovy zasa Američania poskytli Britom informácie získané v Argentíne. Medzi zákazníkov Crypto AG v druhej polovici 20. storočia patrilo aj Československo, takže sa dá predpokladať, že Američania čítali aj naše tajné depeše.