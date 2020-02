ĽSNS zneužila na kampaň Granko: Čo im za to môže hroziť?

V predvolebnom čísle svojich novín si strana ĽSNS Mariana Kotlebu (42) vyrobila poriadny malér.

V rámci propagácie svojich hesiel o návrate k tradičným hodnotám a výchove detí k úcte starším použili kotlebovci vo svojich propagačných tlačovinách obrázok obľúbeného detského kakaového nápoja značky Granko. Súhlas na použitie vizuálu spoločnosti Nestlé, ktorá vlastní nápoj značky Granko, si však nevypýtali. Rýchla reakcia firmy na seba nenechala dlho čakať.

Firma Nestlé sa okamžite po zverejnení novín, ktoré kotlebovci roznášajú do schránok a publikujú aj na internete, dištancovala od kampane ĽSNS. „Radi by sme vás upozornili, že došlo k zneužitiu značky Granko na účely politickej kampane strany ĽSNS.

Značka Granko aj spoločnosť Nestlé sa od všetkých politických kampaní striktne dištancujú. Veríme, že toto narušenie neovplyvní váš pohľad na značku. Ďakujeme za pochopenie,“ napísala firma v statuse na sociálnej sieti a zatiaľ nezverejnila, či sa bude proti zneužitiu svojho mena brániť a aké právne kroky podnikne.

Nie je to bežné

Podľa odborníka na marketing ide zo strany ĽSNS o diletantizmus. „Vôbec sa to nedeje bežne. Je to úplná neznalosť základných právnych súvislostí, lebo nie je možné čokoľvek zverejňovať bez súhlasu majiteľa značky,“ vysvetlil marketér Róbert Slovák. Politológ Tomáš Koziak si myslí, že tento prešľap preferencie kotlebovcov neohrozí, aj keď to o nich veľa vypovedá.

„Skôr to potvrdzuje to, že tú kampaň robia tak, že neváhajú ukradnúť cudzí motív. Nemyslím si, že by voliči ĽSNS rozumeli, o čo ide. Jeho voličská základňa je mimoriadne stabilná medzi 10 až 13 % a toto si nemyslím, že by ich nejako malo ovplyvniť v tom, že ich nebudú voliť,“ dodal Koziak. ĽSNS sa nám do konca uzávierky k téme nevyjadrila.

Asi nemajú odborníkov

Róbert Slovák, marketingový odborník

- Je to amatérsky prístup a elementárna neznalosť formy, ako sa pracuje so značkami. Predpokladám teda, že strana zrejme nedisponuje odborníkmi, ktorí by dokázali posúdiť ako fungujú autorské práva a vlastníctvo značiek v komerčnom sektore.

ĽSNS môže čakať žalobu

Róbert Bános, advokát

- Osoba, ktorej patria autorské práva k zverejnenej fotografii, by mohla podať na ĽSNS trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu porušovania autorského práva, a tiež žalobu, ktorou by sa mohla domáhať zákazu neoprávneného zásahu do svojho práva, odstránenia následkov tohto zásahu, napr. aj zničením materiálov, náhrady nemajetkovej ujmy, ale aj náhrady škody, pokiaľ táto preukázateľne vznikla. Výška náhrady nemajetkovej ujmy závisí od posúdenia súdu, pričom je potrebné zohľadniť tak rozsah vzniknutej ujmy, ako aj okolnosti, za ktorých došlo k porušeniu práva.