Smer ho v roku 2016 povolal do zdravotníctva ako krízového manažéra.

Po dvoch rokoch ho presunul do rezortu vnútra, kde však vydržal len pár dní. Teraz sa uchádza o hlasy Slovákov s novou stranou Dobrá voľba, kam zlákal viacero súčasných poslancov, ale aj známe mená z radov odborníkov. V predvolebnom rozhovore pre Nový Čas hovorí o tom, čo chce so stranou presadiť.

Pred štyrmi rokmi ste začínali vo Ficovej vláde ako minister zdravotníctva. Vydržali ste tam dva roky. Čo by ste chceli vypichnúť z toho, čo sa vám podarilo?

- Reexport liekov. Boli to roky, keď sa naši pacienti nevedeli dostať k liekom v dôsledku toho, že niekto špekulatívne uchmatol lieky tesne pred tým, ako sa dostali k pacientovi, a poslal ich do zahraničia, lebo sa na tom viac zarábalo. Máme nové MR prístroje, CT prístroje, lineárne urýchľovače. Podarili sa nám aj také veci, ako sú nové postele. Viete, v nemocniciach to, bohužiaľ, vyzerá tak, ako to vyzerá. Tá najdôležitejšia vec, ktorú som už nedotiahol do konca, je, aby sme zmenili systém financovania zdravotníctva, nie pre to, koľko pacientov navštívi ambulanciu, ale aké výsledky máme v zdravotníctve.

Ak by ste boli ministrom do súčasnosti a nedošlo by k rekonštrukcii vlády, bola by vybavená stratifikácia nemocníc, ktorú presadzovala vaša nástupníčka a vtedajšia tajomníčka?

- Ja som stratifikáciu v programe nechcel realizovať takýmto spôsobom, ale chceli sme ju realizovať prostredníctvom štandardných diagnostických terapeutických postupov, prostredníctvom regulácie zisku zdravotných poisťovní. Tu si treba uvedomiť, že to, kto má peniaze a kto definuje, ako to vyzerá, je zdravotná poisťovňa. Aj teraz som povedal, že stratifikácia je správna vec, ale to nie je všeliek, to si treba uvedomiť.

Bude sa vo vašej strane angažovať aj exministerka Andrea Kalavská?

- Záleží na nej. Je rovnako sklamaná. Bola nominantkou, ako som bol ja, no po mojom odchode mala ešte menej podpory. Ja by som bol rád, keby sa Andrea Kalavská zapojila, ale keď sa nezapojí, nič sa nedeje.

O čom sú podľa vás tieto parlamentné voľby?

- Máme 13 strán, ktoré majú ambíciu a reálne aj možnosť dostať sa do parlamentu. Máme tu vysoký vzdor, ktorý reprezentuje strana ĽSNS. To nie je nejaký obdiv k nacistickým témam, to je vzdor ľudí, ktorí sú sklamaní. To všetko hovorí o tom, aké sú nálady v spoločnosti, že sú sklamaní a že nedôverujú politikom. Ja som presvedčený, že musíme ľuďom hovoriť pravdu aj v tom, že to nebude jednoduché a že potrebujeme dostať do politiky viac profesionality.

Keď ste ohlásili vznik strany Dobrá voľba, tak ste mali takú prestrelku s Robertom Ficom, kde vás označil za kaviarenského liberála. Už teraz o vašich vzťahoch nepočuť, neberie vás Smer za hrozbu?

- Nemám dôvod toto komentovať. Nie je to dôležitá záležitosť. Ja chcem a potrebujem komunikovať smerom k voličom, občanom, čo chceme pre nich urobiť, aké sú naše vízie, priority, ako to budeme robiť. Zaoberať sa tým, čo, kto, kde a kedy povedal, mi odoberá priestor na moju vlastnú komunikáciu.

Pozeral som si vaše návrhy a píšete, že musíme umožniť mladým ľuďom bývať bez ťažkého bremena úveru. Máte prepočítané, koľko nájomných bytov sa dokáže za 4 roky postaviť?

- My nehovoríme, čo ideme postaviť iba z hľadiska bytov, ktoré bude stavať štát. Chceme napríklad zmenu v tom, aby developer, ktorý stavia byty, bol motivovaný k tomu, aby časť, povedzme 10 % bytového domu, poskytol a vytvoril priestor na nájomné bývanie v spolupráci pre samosprávou.

V zdravotníctve rezonuje nápad Smeru, aby platili študenti, ktorí odídu do zahraničia, 60-tisíc eur po škole. Je to podľa vás vhodné, aby takéto opatrenia zaviedli po voľbách?

- Je to absolútny nezmysel, absolútne nepochopenie problému a riešenia tohto problému. Kto je zodpovedný za to, že chýbajú lekári? Čo sa urobilo posledných 20 rokov pre to, aby lekári tu zostali? Uvedomme si, čo týmto návrhom by sme dosiahli. Keď budete mať dieťa, ktoré chce ísť na vysokú školu medicíny a môže študovať v Olomouci, Brne či Prahe zadarmo s pekným internátom na lepšej škole alebo môže študovať v podmienkach, ktoré sú dosť katastrofálne, tak kam pošlete to dieťa? No rad-radom ho pošlete študovať do Brna alebo Olomouca.

Sociálna demokracia pod vedením Fica podľa vás zlyhala. To ste povedali aj na tlačovke, keď ste predstavovali časť programu. Ktoré momenty konkrétne nezvládol a vy ich viete urobiť lepšie?

- Konkrétne môžeme hovoriť o tých ľuďoch, ktorí si najviac žiadajú pomoc. Máme takmer 10-tisíc odkázaných ľudí. To je človek, ktorý sa nevie postarať sám o seba. Nie preto, že je chudobný, ale je starý, zdravotne postihnutý. Ľudí, ktorí sú po 85. roku života a viac, je štvornásobne viac, ako ich bolo pred 40 rokmi. A ich počet sa bude zvyšovať. Často tí ľudia nemôžu byť doma v rodinách a potrebujú 24-hodinovú opateru. Tu zlyhal Smer absolútne.

Smer často spomína sociálne balíčky. Môžete v krátkosti povedať, či by ste ponechali výhody, ktoré zaviedli v posledných rokoch, alebo by ste ich zrušili?

- O niektorých tvrdím, že ich treba zlepšiť, iné, naopak, rozšíriť. Niektoré treba upraviť, aby boli adresné pre tých, ktorí to potrebujú. Myšlienka fantastická, realizácia už taká nemusí byť. My potrebujeme, aby pomoc dostávali tí, ktorí to potrebujú, a nie aby boli ignorovaní.

Je vám ľúto, že Peter Pellegrini sa k vám nepridal pred pár mesiacmi?

- To mi nemôže byť ľúto. Každý koná tak, ako to cíti. Nie je to úplne šťastné, aby som ja komentoval iných ľudí.