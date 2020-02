Prvá predvolebná anketa s politickými stranami: O ktoré ministerstvá bude najväčšia bitka?!

Boj o poslanecké stoličky naberá na obrátkach. Kandidáti do parlamentu sa predbiehajú v tom, ako v posledných dňoch kampane zaujať voliča.

Nový Čas oslovil 12 strán, ktoré majú najvyššie preferencie, s otázkami, ktoré môžu pre niektorých Slovákov rozlúsknuť volebný rébus. O aký ministerský post bude najväčšia bitka?

Otázky:

1. O ktoré tri rezorty má vaša strana prioritný záujem v budúcej vláde?

2. Ktorý rezort je v súčasnosti podľa vás v najhoršom stave?

3. Zvýšili by ste materskú dávku a príspevok na starostlivosť o dieťa?

4. Ste za uzákonenie partnerstva osôb rovnakého pohlavia?

5. Budete hlasovať za sprísnenie interupcií na Slovensku?

Smer-SD

1. Tieto otázky budú aktuálne pri prípadnom vyjednávaní o zostavení vlády s prípadnými koaličnými partnermi.

2. Všetky rezorty sú počas vlády, v ktorej je strana Smer – SD dominantným prvkom, vo veľmi dobrom, funkčnom stave.

3. Strana Smer – SD prijala počas tohto volebného obdobia celý rad sociálnych opatrení. Patrí tam aj materské, pri ktorom môže rodič dostať až 100 % príjmu z predchádzajúceho zamestnania. Toto volebné obdobie sme o 150 eur navýšili rodičovský príspevok.

4. Slovenská legislatíva dnes dostatočne ošetruje základné nároky pri spolužití dvoch ľudí v spoločnej domácnosti viac ako jeden rok. Téma registrovaných partnerstiev dnes nie je pre Slovensko témou dňa, preto nevidíme dôvod na ich uzákonenie.

5. Otázka interrupcií je hodnotová otázka. Pri hlasovaní o takomto druhu otázok majú poslanci za stranu Smer – SD voľnú ruku pri hlasovaní.

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti

1. Pokora a úcta k rozhodnutiu voličov by všetkým stranám mala brániť v tom, aby si ešte pred voľbami „rozdeľovali fleky“. Ak ľudia rozhodnú, sme pripravení zodpovedne viesť ľubovoľný rezort.

2. Ťažko sa rozhodnúť. Ľahšiu otázku nemáte? Po 12 rokov vlády mafie je viacero rezortov v katastrofálnom stave.

3. Príspevok počas tzv. materskej „dovolenky“ je momentálne vo výške čistej mzdy matky pred nástupom na materskú. Príspevok na starostlivosť o dieťa by sa mal zvýšiť na úroveň rodičovského príspevku.

4. Nie. Slovensko má dnes výrazne väčšie problémy. Preto nevstúpime do vlády, ktorá by chcela zaviesť registrované partnerstvá a na ne nadväzujúce adopcie detí homosexuálmi.

5. Najlepší boj voči interrupciám je pomôcť tehotným matkám tak, aby o interrupcii ani rozmýšľať nemuseli. Preto aj medzi 11 otázkami, o ktorých ľudia rozhodujú v hlasovaní, je zavedenie tehotenského príspevku 200 eur od 4. mesiaca tehotenstva.

Za ľudí

1. V strane nediskutujeme o postoch, ale o riešeniach a výsledkoch, ktoré chceme ľuďom na Slovensku priniesť. Špeciálnu pozornosť chceme venovať viacerým oblastiam, boja proti korupcii, zlyhávaniu zdravotníctva, spravodlivosti a školstva.

2. Po 12 rokoch vlády Smeru sú vo všetkých rezortoch obrovské problémy a ľudia to vidia, preto preferencie Smeru padli na historické minimum. Potrebujeme urobiť poriadok v celom systéme riadenia štátu.

3. Budeme navrhovať predĺženie vyplácania materskej dávky, ako aj zavedenie spravodlivosti do vyplácania rodičovského príspevku, lebo vláda Smeru rozdelila rodičov na dve kategórie. Niektoré rodiny dostávajú nepochopiteľne o 100 eur menej.

4. V súčasnej situácii považujeme za najlepšie tieto témy neotvárať, keďže máme pred sebou veľké výzvy prakticky vo všetkých oblastiach spravovania štátu. Nikomu by nepomohlo, ak by boli v koalícii celý čas spory pre tieto témy. V programe máme opatrenia na pomoc ženám a matkám, ako aj na podporu rodičovstva.

Progresívne Slovensko/Spolu

1. Ministerstvo školstva, zdravotníctva a životného prostredia. Taktiež je pre nás veľmi dôležitá spravodlivosť.

2. Ministerstvo spravodlivosti, školstva, zdravotníctva a životného prostredia.

3. Chceme predĺžiť materské a zvýšiť rodičovský príspevok. Príspevok na starostlivosť je potrebné zvýšiť, aby sa ho stále oplatilo poberať.

4. Predložíme návrh zákona, ktorý reguluje práva a povinnosti osôb, ktoré nežijú v manželstve. Súčasťou návrhu bude požiadavka, aby inštitút životných partnerstiev bol prístupný párom bez ohľadu na to, či sú tvorené osobami rovnakého alebo opačného pohlavia.

5. Nie.

Sme rodina

1. Nerobíme politiku kvôli ministerstvám, ale máme program a naše priority sú sociálna oblasť, výstavba štátnych nájomných bytov a exekučná amnestia. Budeme sa uchádzať o rezorty, ktoré to budú mať pod gesciou.

2. Zmenu treba priniesť paušálne do všetkých rezortov, lebo tu, bohužiaľ, 30 rokov vládla kleptokracia a toto musíme zmeniť

3. Samozrejme, máme to aj v programe. My chceme dorovnať príspevok na materskú s minimálnou mzdou.

4. Rozhodne sme proti tomu.

5. V kultúrno-etických otázkach máme v strane voľnú ruku a slobodné hlasovanie – niektorí poslanci budú za to hlasovať, niektorí nebudú.

SaS

1. Považujeme za predčasné teraz o tom filozofovať. Do 29. 2. sa venujeme výlučne kampani a predstavovaniu našich riešení pre Slovensko.

2. Zdravotníctvo, po ňom školstvo a súdnictvo.

3. Jednoznačne áno a zároveň by sme ju chceli odvíjať od predošlého príjmu.

4. Áno.

5. Nie

KDH

1. Budeme sa s pokorou uchádzať o dôveru občanov, v prípade, že ju získame, sme pripravení aj personálne obsadiť exekutívne funkcie odborníkmi. Považujeme za korektné najskôr s personálnymi nomináciami oboznámiť našich prípadných koaličných partnerov.

2. O víťaza najhoršieho rezortu súťažia viaceré rezorty. Zjednodušene by sa dalo povedať, že na prvom mieste sú spravodlivosť, školstvo, zdravotníctvo, poľnohospodárstvo…

3. V princípe áno, ale musíme v rámci možnosti štátneho rozpočtu.

4. Nie.

5. Áno.

SNS

1. Ministerstvo dopravy a výstavby - s cieľom dobudovať diaľnice. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka - kde sme naštartovali procesy k ochrane našej pôdy ako aj ochrane slovenských poľnohospodárov. Chceme zriadiť ministerstvo cestovného ruchu a športu.

2. Potrebujeme reformu zdravotníctva a súdnictva.

3. Áno, deti sú naša budúcnosť. Potrebujeme zlepšiť demografický rast, aby sme zabránili vymieraniu nášho národa.

4. Vážime si každého človeka, ale sme jednoznačne proti uzákoneniu registrovaných partnerstiev. Najmä z dôvodu, že by to otvorilo cestu k adopcii detí homosexualnymi pármi.

5. SNS predkladala takýto zákon.

Most-Híd

1. Miestom na pomenovanie konkrétnych rezortov je rokovací stôl, za ktorým sedia budúci koaliční partneri.

2. Zdravotníctvo si určite zaslúži reformu, preto budeme podporovať stratifikáciu nemocníc.

3. Áno. V tomto volebnom období sme zdvojnásobili daňový bonus na deti do 6 rokov. V ďalšom období toto opatrenie chceme rozšíriť na všetky deti.

4. Nie.

5. Nie.

Dobrá voľba

1. Dominujú zdravotníctvo, mladé rodiny, sociálna oblasť, starostlivosť o seniorov a odkázaných. Práve toto sú oblasti, kde vidíme najväčší potenciál našich odborníkov. Hovoríme teda o rezortoch zdravotníctva, sociálnych vecí a spravodlivosti.

2. Najviac pozornosti a práce si podľa Dobrej voľby vyžaduje slovenské zdravotníctvo.

3. Navrhujeme zaviesť flexibilný rodičovský príspevok, ktorý by umožnil kratšie čerpanie celkovej sumy príspevku a umožnil by rodičovi, podľa vlastného zváženia, skorší návrat do práce,. Zároveň navrhujeme, aby rodič po ukončení rodičovskej dovolenky po treťom dieťati mal možnosť využívať ďalšie tri roky zníženú sadzbu dane z príjmu FO.

4. Život by im mohli uľahčiť napríklad zmeny zákonov v otázkach informovanosti o zdravotnom stave blízkej osoby, či dedičského konania a iné. Zároveň sa však chceme sústrediť na vážne problémy, ktorým čelí Slovensko a tými sú demografická kríza a exodus ľudí, čo spôsobuje rýchle vymieranie Slovenska.

5. Naším cieľom je skôr pomáhať ženám, ktoré sa rozhodujú medzi potratom a nechaním si dieťaťa. Chceli by sme im pomôcť fi nančne, ale aj edukatívne, či vytváraním centier. Jednou z možností by mohlo byť poberanie materskej dovolenky už počas tehotenstva.

MKS

1. Budúca koalícia bude taká, ako sa vo voľbách rozdajú karty. Ale ako sme to už viackrát deklarovali, do takej vlády nepôjdeme, kde bude mať zastúpenie Smer-SD, SNS, ĽSNS a strana Vlasť. Sme personálne aj odborne pripravení prispieť k zmene k lepšiemu.

2. Ministerstvo spravodlivosti, resp. vnútra. Nadchádzajúce voľby budú kľúčové, čo sa týka budúceho smerovania štátu. Je nutné vymeniť vládu, ktorá dopustila rozklad justície, prokuratúry a sčasti aj polície.

3. Áno. Sme za zachovanie, prípadne rozšírenie rozumných sociálnych opatrení a za účinnú podporu mladých ľudí a rodiny, ktorá je základom budúcnosti každej krajiny. Rozpočet by mal byť konečne vyrovnaný, na sociálne výdavky by sa mali nájsť peniaze v rozpočte .

4. Nie. Sme zoskupenie strán, ktoré si vážia konzervatívne a kresťanské hodnoty, sme za zachovanie inštitútu klasickej rodiny, ako zväzku muža a ženy. Nie sme proti ľuďom inej orientácie, je to ich súkromná záležitosť, ale právne by sme ich vzťah neradi zrovnoprávnili s klasickým manželským zväzkom.

5. Skôr áno, ako nie, ale v tejto otázke sme otvorení vecnému dialógu.

Vlasť

1. Pre nás otázka takto nestojí. My v strane VLASŤ nejdeme do politiky, lebo nám ide o kreslá a pozície. My ideme pomáhať ľuďom, zastaviť kradnutie a korupciu a poslať do väzenia tých, ktorí tu už desaťročia beztrestne kradnú. Nám ide o Slovensko a o ľudí, nie o privilégiá.

2. Politická kasta tu za 30 rokov zničila všetko. Ale asi najhoršie sú na tom tie rezorty, ktoré majú na starosti stíhanie mafiánov a zločincov a ich trestanie. Pokiaľ nebude na Slovensku platiť právo, zákon a spravodlivosť pre každého, padni, komu padni, nikam sa nepohneme a nič sa tu nezmení.

3. Jednou z kľúčových priorít strany VLASŤ je ochrana a podpora rodiny.Okrem bytovej výstavby s regulovaným nájomným je to zvýšenie rôznych dávok – aj materského a rodičovského príspevku – tak, aby pre mladé rodiny neboli deti luxusom, ktorý si nemôžu dovoliť.

4. Súčasná legislatívna má k dispozícii všetky potrebné ustanovenia, ktoré umožňujú aj osobám rovnakého pohlavia žiť plnohodnotný život. Nemáme problém s homosexuálmi. Máme problém s tým,že pod rúškom ľudských práv sa určitá skupina ľudí snaží rozširovať priestor pre nevhodnú výchovu a adopciu detí, vrátane homosexuálov a pedofilov

5. Sme presvedčení, že súčasná platná zákonná úprava v tejto oblasti je postačujúca. Skôr sa chceme venovať tomu, aby sa ženy nemuseli uchylovať k tomuto krajnému riešeniu z ekonomických dôvodov.