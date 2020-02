Danko: Nič zlé sa nedeje, 13. dôchodok bol dlhodobo avizovaný

Predseda Národnej rady (NR) SR a zároveň koaličnej Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko v stredu odmietol kritiku opozície a mimoparlamentných strán za pripravované zmeny v sociálnej legislatíve.

Parlament by mal v najbližších dňoch rokovať o zdvojnásobení prídavkov na deti, uzákonení 13. dôchodku, a tiež o zrušení diaľničnej známky pre vozidlá do 3,3 tony. Trestné oznámenie, ktoré pre plánované zmeny legislatívy v stredu podal predseda mimoparlamentnej strany Spolu Miroslav Beblavý a europoslankyňa za opozičnú stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Lucia Ďuriš Nicholsonová, nechcel Danko komentovať, no naznačil, že ide o krivé obvinenie.

Podľa šéfa parlamentu sa nič zlé nedeje a napríklad uzákonenie 13. dôchodku vládne strany avizovali už dlhší čas. "Ja mám informácie, že sú finančné zdroje na to pripravené, takže nemyslím si, že sa niečo zlé koná," povedal Danko. Opozícia podľa neho za uplynulé štyri roky dala toľko trestných oznámení, že v normálnom štáte by už boli jej lídri trestne stíhaní za krivé obvinenia.

"Nebudem tieto ich trestné oznámenia komentovať, majú na to právo. Ale verím, že orgány činné v trestnom konaní raz začnú stíhať aj tých, ktorí krivo obviňujú. Je najľahšie urobiť tlačovku, niekoho obviniť, pošpiniť, potom sa z toho zmývate dosť dlho a títo ľudia sa potom zabávajú a smejú," povedal šéf národniarov. Podľa Danka je povinnosťou predsedu vlády, koalície aj Národnej rady SR robiť do poslednej chvíle všetko, čo môže ľuďom pomôcť a presadzovať to. "Nič zlé sa podľa mňa nedeje," zdôraznil.