Metelka relaxuje na lyžiach: Na medaily rýchlo zabudol, sústredí sa na Tokio

Foto

Poniektorí by tri zlaté medaily z MS oslavovali ešte aj dnes, no paracyklista Jozef Metelka (33) je výnimkou. To, čo bolo pred týždňom v Kanade, je už pre neho minulosťou a on sa sústreďuje na budúcnosť. Tou je pre neho Tokio a paralympijské hry 25. augusta - 6. septembra.